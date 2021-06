Żaden z dotychczasowych meczów Szwecji ze Słowacją nie miał takiej wagi i rangi jak spotkanie na Euro 2020. Szwecja i Słowacja są w tej samej grupie E, co Polska i Hiszpania.





Szwecja - Słowacja - historia meczów

Ostatni raz mecz Szwecja - Słowacja odbył się pod koniec 2018 roku, było 1-1. Pierwszy raz do meczu Szwedów ze Słowakami doszło w 1996 roku (2-1 dla Szwecji), potem były dwa mecze w eliminacjach mundialu 2002 (Słowacja - Szwecja 0-0 i Szwecja - Słowacja 2-0), towarzyskie 0-0 w 2013 roku i... No właśnie, mecz Szwecja - Słowacja ze stycznia 2017 roku, zakończony wygraną Szwedów aż 6-0, jest zaliczany do oficjalnej listy meczów przez Skandynawów, a przez Słowaków - nie. O co tu chodzi?

Szwecja - Słowacja - oficjalny mecz dla Szwedów, nieoficjalny dla Słowaków

Reprezentacja Szwecji, podobnie jak swego czasu reprezentacja Polski, zimą regularnie latała na mecze "do ciepłych krajów", w składzie w większości złożonym z piłkarzy rodzimej ligi. W styczniu, przez cztery kolejne lata (2015-2018), Szwedzi rozgrywali w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich spotkania towarzyskie, które przez FIFA nie są zaliczane jako oficjalne mecze pierwszych reprezentacji. Szwedzi tak je jednak traktują. Wśród nich jest mecz Szwecja - Słowacja, rozegrany 12 stycznia 2017 roku. W tym spotkaniu wystąpił m.in. sprowadzony potem przez Lecha Poznań, Nicklas Bärkroth.

Tamto spotkanie Szwedzi wygrali zdecydowanie, aż 6-0, aż pięć goli zdobywając w drugiej połowie. Słowacy jeszcze w pierwszej połowie zmarnowali rzut karny. - Przegrać tak wysoko na tym poziomie to coś strasznego. Po drugim-trzecim golu mój zespół rozpadł się na kawałki - nie dowierzał selekcjoner Słowaków Jan Kozak. - Ocena dla pierwszej i drugiej połowy musi być różna. Pierwsza była poprawna, druga - zawstydzająca - mówił Martin Dubravka, bramkarz reprezentacji Słowacji i w tamtym meczu ze Szwecją, i dziś na Euro 2020.



Szwecja - Słowacja. Co z rekordem Isaka?

Pierwszego gola w tamtym meczu Szwecja - Słowacja zdobyła dzisiejsza gwiazda szwedzkiej reprezentacji, Alexander Isak. Dla młodego napastnika był to dopiero drugi mecz w kadrze. Jednocześnie - według Szwedów - Alexander Isak (w wieku 17 lat, trzech miesięcy i 22 dni) został w tym meczu najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Szwecji.



Tyle że ani FIFA, ani słowacka federacja piłkarska, nie uznają tego meczu za oficjalny mecz pierwszych reprezentacji narodowych. I nie jest tak, że Słowacy zmienili swoje podejście do tego spotkania pod wpływem skrajnie niekorzystnego wyniku. W archiwalnych tekstach słowackich mediów na temat powołań selekcjonera Jana Kozaka (a powołania dostali m.in. gracze Bruk-Bet Termaliki Nieciecza - Patrik Mišák, Romen Gergel i Dávid Guba oraz Martin Bukata z Piasta Gliwice) można znaleźć informacje, że chodzi o "nieoficjalny mecz". Na liście meczów zamieszczonych na stronie internetowej słowackiej federacji piłkarskiej, meczu "Szwecja - Słowacja 6-0" więc nie znajdziemy. Co innego lista na stronie szwedzkiego związku futbolowego.



Nie jest to zresztą jednorazowa sytuacja. Szwecja uznaje za oficjalne mecze jeszcze co najmniej 23 inne spotkania, do których FIFA (a w większości też rywale) nie podchodzi w ten sam sposób.

Mecz Szwecja - Słowacja na Euro 2020. Gdzie i kiedy oglądać transmisję?

Bartosz Nosal