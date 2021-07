"Sborna" zdobyła w fazie grupowej imprezy trzy punkty, pokonując 1-0 Finlandię. Porażki 0-3 z Rosją i 1-4 z Danią sprawiły jednak, że kadra nie wyszła z grupy, zajmując w niej ostatnie miejsce. Jako winnego niepowodzenia wskazuje się Czerczesowa. Jak donosi "Championat", władze związku już szukają jego następcy.

Jednym z kandydatów ma być Joachim Loew. Niemiec żegna się z rolą trenera naszych sąsiadów z zachodu. Zastąpi go Hansi Flick. To jednak nie jest jedyna z możliwych kandydatur, bo Rosjanie mieliby również ochotę na zatrudnienie... Vladimira Petkovica, prowadzącego aktualnie Szwajcarię. "Blick" donosi, iż oferują oni od trzech do czterech milionów franków rocznego kontraktu.



Trzecim z wymienianych kandydatów na nowego trenera Rosji jest Andre Villas-Boas, ostatnio pracujący z Olympique Marsylia, a od lutego pozostający bez pracy.



TC

Zdjęcie Joachim Loew /AFP/AFP SERGEI SUPINSKY/ /AFP