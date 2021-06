- Na pewno ten mecz powinien ułożyć się dużo lepiej. Od pierwszej minuty byliśmy częściej przy piłce, kontrolowaliśmy to spotkanie. Jedna niefartowna sytuacja i musieliśmy gonić wynik. W drugiej połowie odrobiliśmy straty, strzeliliśmy bramkę i mogło się wydawać, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Brakowało jednak ostatniego podania, lepszego wykończenia. Po czerwonej kartce musieliśmy walczyć w "10", ale druga bramka padła po naszych błędach. To my niewystarczająco dobrze zachowaliśmy się w tych sytuacjach. Zdecydowanie dziś można było pokusić się o dużo więcej. Szkoda, że przegraliśmy, to powinien być przynajmniej remis. Walczyliśmy o zwycięstwo, o to, żeby zaprezentować się lepiej, ale to nie wystarczyło - komentował tuż po meczu Lewandowski.

