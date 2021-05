Reprezentacja Polski. Kibice nie będą mogli zobaczyć kadrowiczów w trakcie zgrupowania

Rozpoczynające się za tydzień maja zgrupowanie kadry w Opalenicy przebiegać będzie w ścisłym reżimie sanitarnym. - Nie ma mowy o organizacji treningów otwartych dla publiczności - poinformował rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. EURO 2020. Paulo Sousa zdradził plan minimum na mistrzostwa Europy (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

W poniedziałek selekcjoner Paulo Sousa ogłosił kadrę na finały Euro 2020. Znalazło się w niej 26 zawodników, którzy mają znaleźć się na liście startowej oraz rezerwowy bramkarz Radosław Majecki.

Reklama

Wybrana grupa 24 maja rozpocznie zgrupowanie w Opalenicy. Tam pozostanie do 8 czerwca. Przez 16 dni będzie jednak odcięta od kibiców - to ważny komunikat dla tych, którzy liczyli na bezpośredni kontakt z Robertem Lewandowskim i jego kolegami z drużyny.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

- Na pewno będzie to wyglądało zupełnie inaczej niż w latach poprzednich - zapowiedział rzecznik krajowej federacji Jakub Kwiatkowski, w rozmowie z TVN24. - Z uwagi na pandemię nikogo nie powinno to dziwić. Podczas pobytu w Opalenicy nie planujemy żadnych spotkań z kibicami. Jest tam znakomita infrastruktura, ale nie pozwala ona jednak na bezpieczną organizację otwartej dla fanów sesji treningowej.



Nie ma więc mowy o polowaniu na autografy i wspólne zdjęcia. Coś, co było możliwe, gdy kadra stacjonowała przed poprzednimi turniejami w Arłamowie, obecnie jest nierealne.



Jakub Kwiatkowski: W Gdańsku treningi z kibicami

- Będziemy unikać kontaktu z osobami z zewnątrz. UEFA cały czas przypomina, że zawodnicy powinni być odseparowani, a "bańka", w której przebywają, musi pozostać szczelna. Nasz hotel będzie ogrodzony. Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądała w Gdańsku. Tam planujemy otwarte zajęcia. Trenować będziemy na prawdziwym stadionie - Arenie Gdańsk. Dlatego będzie możliwy udział kibiców - tłumaczył Kwiatkowski.

Ale i na Wybrzeżu, gdzie kadra przeniesie się 9 czerwca, nie należy się spodziewać bliskiego kontaktu z zawodnikami. Wszystko z uwagi na ich bezpieczeństwo. Piłkarze będą wprawdzie zaszczepieni przeciwko SARS-CoV-2, ale - podobnie jak dla innych - nie stanowi to dla nich gwarancji bezpieczeństwa.

Początek turnieju o mistrzostwo Europy zaplanowano na 11 czerwca. Trzy dni później w St. Petersburgu "Biało-Czerwoni" zagrają pierwszy mecz grupowy ze Słowacją.





Euro 2020 - zobacz terminarz fazy grupowej