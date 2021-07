Raheem Sterling nie ma wątpliwości ws. rzutu karnego

Euro 2020

Półfinałowy mecz Anglii z Danią zakończył się po 120 minutach zwycięstwem gospodarzy, którzy na Wembley zapewnili sobie awans do wielkiego finału Euro 2020. Niestety cieniem na całe spotkanie kładzie się kontrowersyjna decyzja o podyktowaniu rzutu karnego, dającego Anglikom zwycięstwo. Faulowany w ten sytuacji miał być Raheem Sterling, który po końcowym gwizdku nie miał wątpliwości co do tej sytuacji.

