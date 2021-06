- Dziś rano Dejan Kulusevski poinformował nas w zespole medycznym, że ma objawy przeziębienia. Piłkarz został szybko przetestowany i otrzymał wynik pozytywny - poinformował we wtorek lekarz kadry "Trzech Koron" Anders Valentin.



Tym samym Kulusevski nie udał się wraz z kolegami z reprezentacji do Goeteborga, gdzie Szwedzi będą przygotowywać się do startującego w piątek turnieju Euro 2020. Piłkarz Juventusu przebywa obecnie w Sztokholmie.

Problemy Szwedów przed Euro 2020. Kulusevski zakażony koronawirusem

- To smutne dla nas, ale przede wszystkim dla samego Dejana. Nie wezwiemy żadnego rezerwowego zawodnika. Mamy nadzieję, że Dejan będzie mógł wrócić do składu po meczu z Hiszpanią - przyznał selekcjoner reprezentacji Szwecji Janne Andersson.

Kulusevski w minionych rozgrywkach był ważną postacią w drużynie Juventusu. Rozegrał 47 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował siedem asyst.





