W poniedziałek do reprezentacji Hiszpanii zostali dowołani: Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF) oraz Brais Mendez (RC Celta).



Mają oni trenować w osobnej bańce, na wypadek kolejnych pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wśród reprezentantów "La Roja".



Po wtorkowym meczu towarzyskim z Litwą treningi wznowi inna niewielka grupa piłkarzy, której skład wciąż nie jest znany. Zaproszeni do treningów zawodnicy będą pozostawać poza bańką. Warunkiem wpuszczenia ich do bazy treningowej będzie przechodzenie codziennych badań. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie hiszpańskiej federacji, ostateczny kształt kadry na Euro 2020 będzie zależny od wyników testów w najbliższych dniach.





Euro 2020. Ogromne zamieszanie w reprezentacji Hiszpanii

Hiszpanie swój pierwszy mecz na Euro zagrają 14 czerwca ze Szwecją. Jakim składem zagra wówczas "La Roja"?



Zdaniem szwedzkiego dziennika "Aftonbladet" w grę teraz wchodzą najróżniejsze scenariusze - od wystawienia przez Hiszpanię drużyny młodzieżowej (do lat 21), jak to będzie we wtorek w meczu towarzyskim z Litwą, a nawet do walkoweru i przyznania Szwecji zwycięstwa 3-0 bez gry.

Gazeta podkreśliła, że zespół U21 byłby ciekawym rozwiązaniem awaryjnym, ponieważ po rozpoczęciu turnieju nie można już wymieniać piłkarzy, więc Hiszpania musiałaby grać drużyną młodzieżową do jego końca.

Kierownik reprezentacji Szwecji Stefan Pettersson zdementował na łamach gazety informacje hiszpańskich mediów, że Szwecja naciska w UEFA na bezwarunkową 10-dniową kwarantannę Hiszpanów tak, aby nie mogli rozegrać meczu 14 czerwca.

Termin zgłaszania 26-osobowych kadr minął już 1 czerwca o północy, ale selekcjoner Hiszpanów wcześniej zdecydował się na jedynie 24 zawodników, gdyż - jak ocenił - "szansę na grę w spotkaniach ME ma i tak tylko 18-19 piłkarzy".





TB