Przypomnijmy, że każdy, kto chce wjechać do Wielkiej Brytanii, musi poddać się dziesięciodniowej kwarantannie. Może ona zostać skrócona do pięciu dni w wypadku negatywnego wyniku testu PCR. Tylko, że dla piłkarskich fanów nie ma to żadnego znaczenia, bo ćwierćfinały odbywały się w piątek i w sobotę, a półfinały są we wtorek i w środę. Podobnie zresztą po półfinałach nie zdążą dotrzeć na finał. Ta zasada nie dotyczy tylko wskazanych przez UEFA Vipów, którym piłkarska centrala wywalczyła złagodzenie obostrzeń, co zresztą wywołało wściekłość zwyczajnych fanów.



Fakt, że na trybunach będą mogli właściwie zasiąść tylko angielscy fani, selekcjoner reprezentacji Włoch Roberto Mancini nazwał niesprawiedliwym. - Oczywiście dużo lepiej jest grać przy wypełnionych, nawet częściowo, trybunach niż przed kilkoma osobami, ale to niesprawiedliwe, że na Wembley nie będzie fanów z Włoch czy Hiszpanii - powiedział Włoch.

