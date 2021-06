Niemieckie media przed hitem Euro: Wirusowy "hot-spot"

- Czy Anglia - Niemcy na Wembley to będzie klasyk? Jeśli tak, to dla kogo: futbolu, polityków, wirusologów? Mecz 1/8 finału w wirusowym hot-spocie: czy to może zadziałać? - dopytywano retorycznie na stronie internetowej gazety "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Sueddeutsche Zeitung" zwróciła natomiast uwagę, że tak liczna publiczność może być zarówno wsparciem, jak i utrudnieniem dla gospodarzy.

- Kiedy rośnie liczba kibiców, wzrasta presja - oceniono.

BBC przypomniała nie najlepszą historię Anglii w starciach z Niemcami.

- Anglia ma na celu pierwsze zwycięstwo nad Niemcami w fazie pucharowej dużego turnieju od 1966 roku. Z drużyną prowadzoną przez Joachima Loewa zagra przed ponad 40-tysięcznym tłumem na Wembley. Niemcy wygrali wszystkie cztery mecze z Anglią od porażki w finale mistrzostw świata 1966 na Wembley"- podkreślono.

Dziennikarka "The Guardian" Karen Carney upatruje przewagi Anglii w tym, że podopieczni Garetha Southgate'a nie stracili jeszcze ani jednej bramki w tegorocznym turnieju, a Niemcy - już pięć.

Anglia - Niemcy na Euro 2020. Klasyk na Wembley

- Jeśli Southgate dobrze poukłada zespół, jego piłkarze mogą wywiercić dziurę w trzeszczącej niemieckiej defensywie - oceniła.

Z kolei Henry Winter z "The Times" uważa, że jednym z kluczowych piłkarzy gospodarzy będzie... Kalvin Phillips. Jego zadaniem będzie powstrzymanie pomocnika Realu Madryt Toniego Kroosa, który jest najważniejszym ogniwem środka pola niemieckiej reprezentacji.

- Można mówić, że znaczenie 31-letniego Kroosa maleje, ale Anglia wie, że nikt na Euro nie wykonał więcej podań w strefę obronną rywali niż on. Takich piłek miał 288 na 314 prób, czyli 92 procent - analizował.

Wtorkowe spotkanie na Wembley zaplanowano na godzinę 18.

