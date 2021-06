Niebywały popis Hiszpanów na treningu. To nagranie można oglądać godzinami

Euro 2020

Reprezentacja Hiszpanii przygotowuje się do turnieju Euro 2020, podczas którego zmierzy się w fazie grupowej między innymi z Polską. "La Roja" to nasz najtrudniejszy przeciwnik w pierwszej fazie imprezy. O tym, co potrafią wyczyniać z piłką zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego, najlepiej świadczy nagranie z treningu kadry narodowej.

