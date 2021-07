Chodzi o odsunięcie od komentowania finału Dariusz Szpakowskiego, o czym poinformował przed ostatni meczem szef TVP Sport Marek Szkolnikowski. Miejsce Dariusza Szpakowskiego i Andrzeja Juskowiaka zajął Mateusz Borek z Kazimierzem Węgrzynem. Na koniec komentarza redaktor Borek pozdrowił Dariusza Szpakowskiego i nazwał go legendą.



Redaktorzy Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski w tekście "Ocean hipokryzji i cynizmu" na łamach "rzeczpospolitej" ostro skrytykowali te decyzje i postępowanie z Dariuszem Szpakowskim. Jak napisali, "Dariusz Szpakowski nie komentował finału Euro, bo tak zadecydował szef sportu w TVP, wiedząc, jak ważna to sprawa dla człowieka, którego głos przez kilkadziesiąt lat był głosem polskiego futbolu. Tak się z ludźmi nie postępuje.".





Mateusz Borek kontra Stefan Szczepłek i Mirosław Żukowski

Dodali też, że słowa Mateusza Borka pod adresem Dariusza Szpakowskiego nic nie kosztują, a Borek i Węgrzyn - ich zdaniem - tworzyli najsłabszą parę komentatorów na Euro. Pobili rekord pod względem liczby wypowiedzianych słów, z których trzy czwarte było niepotrzebnych.



Redaktor Borek ostro odniósł się do tych słów. "Najśmieszniejsze, że piszą to goście, którzy o telewizji nie mają pojęcia. Zero. Każdy robi błędy ale to co napisali Szczepłek i Żukowski to jest zwykle sk... Kiedyś o Polsacie też tak pisali. I też to było personalne a nie merytoryczne. Ja mam 50 lat, nie jestem g...



I dodał, że "najgorszy duet komentatorów" zaprasza na mecz Legii Warszawa z norweskim zespołem FK Bodø/Glimt.