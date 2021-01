Jak poinformowali dziennikarze "Mundo Deportivo", UEFA bierze pod uwagę scenariusz przeprowadzenia tegorocznego Euro nie w dwunastu, jak pierwotnie planowano, a w tylko jednym państwie. Co więcej, rozważany jest scenariusz rozegrania wszystkich spotkań imprezy w tylko jednym mieście - Londynie.

Czempionat, który miał odbyć się już w 2020 roku, z powodu pandemii został przesunięty o niemal dwanaście miesięcy. Mimo to z jego przeprowadzeniem według pierwotnego scenariusza wciąż mogą być duże problemy. Format zakłada bowiem, że gospodarzami będzie 12 europejskich miast, co w dobie obostrzeń i surowych regulacji obowiązujących w wielu krajach może się ostatecznie okazać niemożliwe.

Szef UEFA Aleksander Ceferin póki co przekonuje, że trwa walka o to, by Euro odbyło się według planów "w kształcie, jakiego wszyscy by chcieli". Co jednak, gdy okaże się to niemożliwe? Według "Mundo Deportivo" już teraz rozważane jest przeniesienie imprezy do pojedynczego kraju. Faworytami są, zdaniem Hiszpanów, Rosja i Niemcy. Pierwszy z krajów dysponuje bazą stadionów, wykorzystaną podczas ostatnich mistrzostw świata, drugi zaś od lat słynie z dużej liczby wysokiej klasy obiektów.



Co ciekawe, brany jest pod uwagę jeszcze jeden scenariusz, według którego całe mistrzostwa odbyć miałyby się... w jednym mieście, Londynie. "Chodzi o miasto z wystarczającą liczbą stadionów, by móc przeprowadzić rozgrywki wszystkich sześciu grup" - czytamy. Stolica Anglii może się pochwalić taką bazą. Na jego obszarze znajdują się pięć obiektów najwyższej, IV kategorii UEFA: Wembley, Emirates Stadium, Olympic Stadium, Stamford Bridge i White Hart Lane oraz kilkanaście mniejszych.



