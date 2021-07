Mała dziewczynka wyzywana od nazistek. Kibice chcą zmazać plamę

Porażka na Wembley 0-2 była dla reprezentacji Niemiec końcem marzeń o medalu na Euro 2020. Pożegnanie w 1/8 finału było dla wszystkich fanów tej drużyny bolesnym ciosem, choć ostatnie miesiące pracy Joachima Loewa nie zwiastowały sukcesu. Mimo to kibice zza naszej zachodniej granicy liczyli na to, że ich ulubieńcy po raz kolejny wzniosą się na wyżyny i udowodnią, że niemiecki futbol to nadal potęga.



Tak się jednak nie stało, co wywołało u kibiców smutek i przygnębienie. A nawet łzy, jak u małej dziewczynki, która wraz z tatą oglądała mecz na Wembley. Zdjęcie zapłakanej fanki obiegło świat, ale w samej Anglii wywołało sporo negatywnych reakcji. Wyzywano ją od nazistek, obrażano i wyśmiewano. To nie spodobało się jednak większości normalnych kibiców. Protestowali też byli piłkarze, Stan Collymore i Gary Lineker, który napisał, że to obrzydliwe.





