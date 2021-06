Dramatyczne wydarzenia z udziałem Christiana Eriksena w trakcie meczu Dania - Finlandia były zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem początku Euro 2020. Trwająca na murawie stadionu w Kopenhadze walka o życie piłkarza i zachowanie duńskiej kadry na trwałe zapiszą się w historii futbolu. Na całe szczęście zawodnika udało się uratować, a reprezentacja Danii, mimo porażki, wróciła do hoteli z poczuciem ogromnej ulgi.

Lekarzem, który ratował życie piłkarza, był Niemiec Jens Kleinefeld. W rozmowie z "Fox Sports" ujawnił jak wyglądały pierwsze chwile po rozpoczęciu defibrylacji na murawie. - Około 30 sekund później zawodnik otworzył oczy i mogłem bezpośrednio z nim porozmawiać. To był bardzo wzruszający moment, ponieważ w takich nagłych przypadkach medycznych w życiu codziennym szanse na sukces są znacznie mniejsze - podkreślał.



Kleinefeld zdradził też, jakie pierwsze słowa wypowiedział Eriksen tuż po przebudzeniu. - Zapytałem go, czy jest ze mną, a on odpowiedział "Jestem z tobą. Mam dopiero 29 lat do jasnej cholery!".



