Legendy muzyki nagrały oficjalną piosenkę Euro 2020. Posłuchaj i oceń!

Bono i The Edge, czyli słynni muzycy zespołu U2 oraz holenderski DJ Martin Garrix nagrali utwór "We Are The People". To oficjalna piosenka przełożonego na 2021 roku Euro 2020. Piosenka została zaprezentowana na Wembley, czyli w miejscu finału Euro 2020.

Oficjalna piosenka Euro 2020 została zaprezentowana na niecały miesiąc przed rozpoczęciem turnieju. Teledysk do "We Are The People" trwa trzy minuty i 40 sekund. Martin Garrix, Bono i The Edge pierwszy raz "na żywo" zagrają tę piosenkę podczas ceremonii otwarcia Euro 2020 - 11 czerwca 2021 r. w Rzymie, przed meczem otwarcia między Turcją i Włochami.

Bono i The Edge o oficjalnej piosence Euro 2020

- Ryk tłumu jest tym, co łączy muzykę i piłkę nożną. To coś, czego obu społecznościom odmówił ten okropny mały wirus, który wyrządził tak wiele szkód - mówi Bono. - Chcemy myśleć, że nasza oficjalna piosenka Euro 2020 pojawia się w czasie, gdy ludzie znów mogą zacząć się spotykać. Wiemy, że kibice czekają na mecze Euro, a nie na samą piosenkę, ale jeśli możemy zapewnić ścieżkę dźwiękową do nadchodzących wspaniałych dni i nocy, to dla nas zaszczyt. Martin Garrix, z którym nagrywaliśmy "We Are The People", jest wspaniałym człowiekiem! - dodaje legendarny lider U2 i wielki kibic piłki nożnej.



- Teraz wszyscy wiedzą, co robiliśmy podczas lockdownu z powodu koronawirusa: świetnie się bawiliśmy pracując z Martinem Garrixem nad oficjalną piosenką Euro 2020. Nie mogę się doczekać, kiedy tego lata utonę w piłce nożnej. Żałuję, że moja Irlandia nie zagra na turnieju, ale będę trzymał kciuki za inną reprezentację bliską mojemu sercu: Walia, do boju! - opowiada The Edge, inny z legendarnych muzyków U2.

Choć reprezentacji Irlandii zabraknie na Euro 2020, a Dublin krótko przed turniejem stracił status-miasta gospodarza (i z tego powodu mecze Polski zostały przeniesione do Sankt Petersburga), w teledysku do "We Are The People" nie brakuje irlandzkich wątków. Teledysk oficjalnej piosenki Euro 2020 nawiązuje do gola w meczu Irlandia - Holandia, którego strzelił Jason McAteer i który dał Irlandii awans na mistrzostwa świata 2002. Publiczność koncertu U2 w irlandzkim Slane oglądała ten historyczny mecz na wielkim ekranie tuż przed rozpoczęciem występu zespołu. Po zwycięstwie Irlandii zapanowała euforia, a na scenie Bono, owinięty w narodową flagę, poprosił publiczność: "A teraz zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że jesteście Jasonem McAteerem".



Był David Guetta, jest Martin Garrix - oficjalne piosenki Euro w rękach DJ-ów

Martin Garrix, który razem z Bono i The Edge nagrał "We Are The People", to 25-letni DJ z Amsterdamu. W przeszłości współpracował m.in. z Davidem Guettą, który z kolei razem z Zarą Larsson odpowiadał za oficjalną piosenkę Euro 2016.





Z kolei U2 z piosenką "One" jest kojarzone z bardzo popularnym teledyskiem stworzonym przez telewizję ABC po zakończeniu mistrzostw świata 2006.

Oficjalne piosenki (hymny) Euro

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mają swoje oficjalne piosenki od 1992 roku:



oficjalna piosenka Euro 1992 w Szwecji: "More Than a Game" - Towe Jaarnek i Peter Joeback

oficjalna piosenka Euro 1996 w Anglii: "We're in This Together" - Simply Red

oficjalna piosenka Euro 2000 w Belgii i Holandii: "Campione 2000" - E-Type

oficjalna piosenka Euro 2004 w Portugalii: "Forca" - Nelly Furtado

oficjalna piosenka Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii: "Can You Hear Me" - Enrique Iglesias

oficjalna piosenka Euro 2012 w Polsce i Ukrainie: "Endless Summer" - Oceana

oficjalna piosenka Euro 2016 we Francji: "The One's for You" - David Guetta i Zara Larsson

oficjalna piosenka Euro 2020: "We Are The People" - Martin Garrix, Bono i The Edge

Bartosz Nosal