Dość powiedzieć, że tyle samo bramek samobójczych zanotowano we wszystkich dotychczasowych edycjach mistrzostw Europy. Trzy z nich padły podczas Euro 2016, co stanowiło dotychczasowy rekord.



Został on jednak pobity w sposób znaczący. Niestety, przyczynił się do tego nasz reprezentant - Wojciech Szczęsny. Polak po strzale Roberta Maka interweniował w tak pechowy sposób, że piłkę odbitą od słupka wpakował do własnej siatki.





Co zrobił Unai Simon? Euro 2020 pod znakiem goli samobójczych

To jednak nic w porównaniu z tym, czego w meczu z Chorwacją w 1/8 finału pokonał Unai Simon.

24-latek nie opanował piłki zagranej ze znacznej odległości przez Pedriego. Przeleciała ona nad jego stopą i wpadła do bramki.



Na liście pechowców Euro 2020 znajdują się także: Merih Demiral (Turcja), Mats Hummels (Niemcy), Ruben Dias (Portugalia), Raphael Guerreiro (Portugalia), Lukas Hradecky (Finlandia), Martin Dubravka (Słowacja) Juraj Kucka (Słowacja).



