Polacy rozpoczęli swój udział na Euro w najgorszy możliwy sposób, bo od porażki 1-2 ze Słowacją. W piątek powinni jednak trzymać kciuki za swoich pogromców. Jeśli bowiem Szwedzi ograją Słowaków, a "Biało-Czerwoni" ulegną Hiszpanom, stracimy matematyczne szanse na wyjście z grupy.



Ekipa ze Skandynawii podejdzie do piątkowego meczu podbudowana bezbramkowym remisem wywalczonym w Sewilli w starciu z "La Roja". Dominacja Hiszpanów była wprawdzie niepodważalna, lecz nie została spuentowana golem.



Szwecja - Słowacja. Reprezentacja Polski czeka na wynik meczu

W piątek powinniśmy jednak oglądać zupełnie inną, bardziej ofensywną reprezentację Szwecji, co zapowiedział jej selekcjoner - Janne Andersson.



- Słowacja to inny zespół niż Hiszpanie, dlatego przygotowaliśmy całkowicie odmienną taktykę na ten mecz. To będzie zupełnie inne spotkanie - stwierdził 58-letni trener.



Czy zmiana sposobu gry przyniesie Szwedom efekt w postaci trzech punktów? O tym przekonamy się już w piątek. Początek meczu Szwecja - Słowacja o godzinie 15. Polacy zagają natomiast z Hiszpanami w Sewilli w sobotę o godzinie 21.



Euro 2020. Kiedy zagra Polska? Terminarz grupy E:

Szwecja - Słowacja - piątek 15.00



Hiszpania - Polska - sobota 21.00



