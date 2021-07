Porażka z Anglią, eliminująca Niemców z turnieju, wywołała u kibiców zza naszej zachodniej granic smutek i przygnębienie. A nawet łzy, jak u małej dziewczynki, która wraz z tatą oglądała mecz na Wembley. Zdjęcie zapłakanej fanki obiegło świat, ale w samej Anglii wywołało sporo negatywnych reakcji. Wyzywano ją od nazistek, obrażano i wyśmiewano. To nie spodobało się jednak większości normalnych kibiców. Protestowali też byli piłkarze, Stan Collymore i Gary Lineker, który napisał, że to obrzydliwe.

Potem postanowiono zorganizować w Anglii zbiórkę, żeby pokazać, że Anglicy tak naprawdę nie są złymi ludźmi i choć zdarzają się wśród nich prostacy i troglodyci, to jednak całość społeczeństwa jest inna. Zbiórka okazała się sukcesem i ponad 36 tys. funtów! Równoległe trwały również poszukiwania owej dziewczynki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

