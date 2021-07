Jose Mourinho grzmi po finale Euro. Ostra krytyka

O porażce Anglików przesądziły trzy zmarnowane "jedenastki", wykonywane przez zawodników wprowadzonych z ławki rezerwowych.



Jako pierwsi pomylili się po stronie "Synów Albiony" Marcus Rashford - trafił w słupek - oraz Jadon Sancho - jego uderzenie obronił Gianluigi Donnarumma - którzy pojawili się na placu gry tuż przed zakończeniem dogrywki.



Piątą serię rzutów karnych kończył Bukayo Saka. Także on przegrał pojedynek z włoskim golkiperem, który zapewnił swojej drużynie mistrzostwo Europy.



Finał Euro 2020. Jose Mourinho krytykuje Garetha Southgate'a

Po meczu selekcjoner Gaterh Southgate przyznał, że sam wybrał wykonawców rzutów karnych . Za personalne decyzje skrytykował go na łamach mediów Jose Mourinho.



- Trudno jest zostawić Sakę jako strzelca ostatniej "jedenastki". To zbyt dużo dla tego dzieciaka, by w takim momencie wszystko spoczywało na jego ramionach. Muszę spytać o to Garetha, ponieważ często zdarza się, że piłkarze, którzy powinni znaleźć się w danym miejscu, unikają odpowiedzialności. Gdzie w tej sytuacji był Raheem Sterling? Gdzie był John Stones? Gdzie był Luke Shaw? Dlaczego Jordan Henderson lub Kyle Walker nie zostali na boisku - pytał szkoleniowiec AS Roma cytowany przez portal Talksport.com.



- W rzeczywistości Sancho i Rashford mieli bardzo, bardzo trudne zadanie, by wejść na murawę i wykonać rzut karny bez choćby jednego kontaktu z piłką. Ale Saka, mający na swoich barkach losy całego kraju... Myślę, że to dla niego zbyt dużo - dodał Portugalczyk.



