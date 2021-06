Joachim Loew żegna się z niemiecką kadrą: To ogromne rozczarowanie

Niemcy przegrali na Wembley z Anglią po raz pierwszy od 1966 roku, kiedy ulegli tam gospodarzom w finale mistrzostw świata. To bolesna porażka zwłaszcza dla trenera Loewa. Kończy ona bowiem jego pracę w niemieckiej federacji.



- To ogromne rozczarowanie. Oczekiwaliśmy więcej, była wiara w zespole. Ale w takich meczach trzeba wykorzystywać okazje, gdy się je stworzy. A my mieliśmy dwie takie sytuacje, Timo Wernera i Thomasa Muellera. Dlatego to gorzkie uczucie, zostać wyeliminowanym na tym etapie. W tym turnieju liczyliśmy na znacznie więcej. Niektórzy z naszych piłkarzy będą u szczytu możliwości podczas Euro 2024. Będą bardziej dojrzali, doświadczeni i bardziej bezwzględni - tak skomentował porażkę swoich podopiecznych trener Loew.

Mecz Anglia - Niemcy na Euro 2020. Southgate pogratulował Loewowi

Selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southagate cieszył się natomiast ze zwycięstwa, a przy okazji docenił osiągnięcia Loewa w kadrze Niemiec.



- Oczywiście to wspaniały wynik. Anglia nie zdołała pokonać Niemiec w meczu w fazie pucharowej od 1966 roku. Nasi piłkarze chcą przejść do historii. Nigdy nie byliśmy w finale mistrzostw Europy, wciąż mamy szansę na osiągnięcie czegoś wyjątkowego. Trenerowi Loewowi gratuluję 15 lat pracy z reprezentacją. Miał niesamowitą karierę w Niemczech i imponujące jest to, co osiągnął - przyznał trener Southagate.

Bramki dla Anglii strzelali Raheem Sterling oraz Harry Kane. Ten pierwszy docenił rolę środkowych pomocników w osiągnięciu korzystnego wyniku.





- Wiedzieliśmy, że potrzebujemy świetnego występy przeciwko bardzo dobrej drużynie i myślę, że zrobiliśmy to dzisiaj. Wiedzieliśmy, z jaką intensywnością możemy grać, niewiele zespołów może sobie z tym poradzić. Dwaj koledzy w pomocy - Declan Rice i Kalvin Phillips - byli klasą, dzisiaj "gryźli trawę", grali znakomicie - przyznał piłkarz Manchesteru City.

