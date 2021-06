Na Euro 2012 mamy 11 miast-gospodarzy, ale ze względu na brak awansu do turnieju Rumunii i Azerbejdżanu, Bukareszt i Baku będą gościły tylko "obce" reprezentacje. Organizowanie Euro 2020 właśnie w Baku od początku turnieju jest najmocniej krytykowane - zarówno ze względu na odległość stolicy Azerbejdżanu w stosunku do innych miast-gospodarzy, jak i konstrukcję stadionu, która sprawia, że mecze zza bramki najlepiej oglądać przez lornetkę.

Euro 2020. Frekwencja na meczach a limity pandemiczne

Właśnie pierwszy mecz rozegrany w Baku (Walia - Szwajcaria) miał najniższe z dotychczasowych zapełnienie miejsc względem limitów pandemicznych (w różnych miastach są one rożne) - 25 proc. i niecałe 9 tys. kibiców to żałosna statystyka. Z oceną sensowności robienia z Baku gospodarza Euro 2020 warto było poczekać do drugiego meczu i zapowiadanego najazdu kibiców z Turcji. On nastąpił, ale w ograniczonym stopniu w meczu z Walią (58 proc. limitu i niecałe 20 tys. kibiców) statystyki frekwencji dla Baku nadal były rozczarowaniem.

Zwłaszcza, jeśli porównamy je ze stadionami, gdzie kibice wykorzystali praktycznie pełną pulę dostępnych miejsc - w Amsterdamie (99 proc.!) i w Budapeszczie, gdzie procent nie robi aż takiego wrażenia (91,2 proc.), ale liczba kibiców już tak (55,6 tys. widzów!). Budapeszt jest bowiem jedynym miejscem, gdzie cała widownia jest do dyspozycji kibiców, limity pandemiczne nie obowiązują.

Rozczarowaniem pod względem frekwencji były też oba mecze naszej grupy - o ile nie powinno to aż tak dziwić jeśli chodzi o mecz Polska - Słowacja w Sankt Petersburgu, to niska frekwencja na meczu Hiszpania - Szwecja w Sewilli jest pewną zagadką.

Frekwencja na meczach Euro 2020 (kolejno: miasto, mecz, proc. wykorzystania limitu, liczba kibiców, limit kibiców)

Rzym: Turcja - Włochy 76,0% 12 916 17 000

Baku: Walia - Szwajcaria 25,8% 8 782 34 000

Kopenhaga: Dania - Finlandia 86,7% 13 790 15 900

Sankt Petersburg: Belgia - Rosja 86,1% 26 264 30 500

Londyn: Anglia - Chorwacja 82,2% 18 497 22 500

Bukareszt: Austria - Macedonia Północna 69,9% 9 082 13 000

Amsterdam: Holandia - Ukraina 99,0% 15 837 16 000

Glasgow: Szkocja - Czechy 82,1% 9 847 12 000

Sankt Petersburg: Polska - Słowacja 42,2% 12 862 30 500

Sewilla: Hiszpania - Szwecja 52,8% 10 559 20 000

Budapeszt: Węgry - Portugalia 91,2% 55 662 61 000

Monachium: Francja - Niemcy 89,7% 13 000 14 500

Sankt Petersburg: Finlandia - Rosja 80,5% 24 540 30 500

Baku: Turcja - Walia 58,1% 19 762 34 000

Rzym: Włochy - Szwajcaria 73,2% 12 445 17 000

Bartosz Nosal