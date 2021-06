Walijczycy mają mniej czasu na przygotowania - swój pierwszy mecz, ze Szwajcarią, rozegrają już 12 czerwca, czyli w drugim dniu trwania turnieju. Z kolei Francuzi zaczną zawody 15 czerwca i to "z wysokiego C", bo ich pierwszymi rywalami będą - mocni jak zawsze - Niemcy.

Walia w dziesiątkę od 26. minuty

Do dość nietypowej - jak na mecz towarzyski - sytuacji doszło w 26. minucie meczu. Neco Williams, obrońca reprezentacji Walii, tuż przy bramce swojej drużyny zablokował strzał Karima Benzemy ręką. Za to zagranie sędzia główny spotkania Luis Godinho wyrzucił go z boiska.

Benzema, napastnik Realu Madryt powracający do reprezentacji Francji po kilkuletniej przerwie, nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Bezbramkowy remis utrzymywał się jeszcze na 10 minut przed końcem regulaminowego czasu gry.



Strzelanie rozpoczął Mbappe

Wówczas, w 35. minucie spotkania prezent Francuzom sprawił walijski golkiper Danny Ward. Po poślizgnięciu się wybił on w niezgrabny sposób piłkę, do której dopadł Kylian Mbappe. Francuz strzelił bramkę z powietrza, nie dając szans Wardowi.



Francuzi podwyższyli tuż po rozpoczęciu drugiej połowy spotkania. W 48. minucie fantastycznym strzałem równo z linii wyznaczającej 16. metr od bramki popisał się Antoine Griezmann.

Ekipa kierowana przez Didiera Deschampsa nie dała sobie wydrzeć zwycięstwa do końca meczu, co więcej zdołała jeszcze podwyższyć wynik. W 79. minucie Ousmane Dembele dobiegł do piłki, która po strzale Karima Benzemy odbiła się od słupka bramki i pokonał Danny'ego Warda.



Obie ekipy mają jeszcze po jednym sparingu przed sobą

Mecz zakończył się wynikiem 3-0. Na Francuzów czeka przed Euro jeszcze mecz towarzyski z Bułgarią 8 czerwca, z kolei Walijczycy przed turniejem zmierzą się w sparingu 5 czerwca z Albanią.



Francja - Walia 3-0 (1-0)

Bramki: Kylian Mbappe (35.), Antoine Griezmann (48.), Ousmane Dembele (79.).

Zdjęcie Francuzi bez problemów wygrali z Walią / Valerio Pennicino / Stringer / Getty Images

PaCze