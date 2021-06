Reprezentant Rosji trafił błyskawicznie do szpitala w St. Petersburgu. Pierwsze badania wskazują niestety na uszkodzenie piersiowego odcinka kręgosłupa.



Informację potwierdziła w krótkim komunikacie rosyjska federacja.



Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!



Do zdarzenia doszło w pierwszej połowie spotkania grupy B przy stanie 0-0. 30-letni zawodnik wyskoczył do górnej piłki i z dużej wysokości upadł z impetem na plecy. Nie zdążył zaasekurować się rękami.



Reklama

Finlandia - Rosja. Mario Fernandes hospitalizowany

Incydent wyglądał bardzo niebezpiecznie. Na boisku natychmiast pojawiły się służby medyczne. Piłkarzowi założono kołnierz ortopedyczny na szyję i na noszach przetransportowano go do szatni. Stamtąd od razu trafił do szpitala na badania.

Mario Fernandes nie stracił przytomności. Lekarz rosyjskiej kadry cały czas utrzymywał z nim kontakt werbalny.



Gdziekolwiek jesteś, słuchaj meczu na żywo! - Relacja live tylko u nas!



Wygląda na to, że nad meczami z udziałem debiutującej na turnieju mistrzowskim Finlandii ciąży fatum. W pierwszym spotkaniu z udziałem tej reprezentacji Christian Eriksen doznał ataku serca. Duński piłkarz był reanimowany na murawie, krążenie udało się przywrócić dopiero dzięki użyciu defibrylatora.



UKi

Euro 2020 - wyniki, tabele, strzelcy, terminarz fazy grupowej