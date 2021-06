Początek Euro 2020 jest dla Rosjan bardzo pechowy pod względem zdrowotnym. Już w pierwszym meczu z powodu kontuzji boisko musieli opuścić Daler Kuziajew oraz Jurij Żyrkow. Pierwszy dał radę wrócić na drugie spotkanie z Finlandią, lecz Żyrkow został poza kadrą meczową.



W drugim spotkaniu także nie obyło się bez kontuzji. Przed końcem pierwszej połowy Mario Fernandes bardzo boleśnie spadł na plecy z dużej wysokości i został przetransportowany do szpitala.



Mario Fernandes bez urazu kręgosłupa

Sytuacja wyglądała bardzo niepokojąco, a w mediach pojawiły się pierwsze doniesienia, mówiące o urazie kręgosłupa. Na szczęście - nie zostały one potwierdzone.

"Badania Mario Fernandesa nie wykazały kontuzji kręgosłupa. Leci z drużyną do Moskwy i będzie pod opieką lekarzy reprezentacji Rosji" - napisano w oświadczeniu rosyjskiej reprezentacji.



Rosjanie po dwóch spotkaniach mają na koncie trzy punkty. W ostatnim meczu fazy grupowej zmierzą się z Danią - to spotkanie zdecyduje, czy "Sborna" wywalczy awans do kolejnej rundy.

