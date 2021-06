Christian Eriksen zasłabł podczas meczu Danii z Finlandią i po reanimacji trafił do szpitala. Piłkarz musiał przejść operację, podczas której wszczepiono mu ICD (kardiowerter-defibrylator serca).



Wielu piłkarskich ekspertów zaczęło się zastanawiać, czy Duńczyk będzie mógł jeszcze wznowić karierę piłkarską. W zdecydowany sposób na takie spekulacje zareagował zawodnik Ajaksu Amsterdam Daley Blind, który również cierpi na zapalenie mięśnia sercowego i także gra z ICD.



- Kiedy mi się to przydarzyło, to cały świat mówił, że jestem skończony jako zawodnik i nie będę mógł grać. Spójrzcie, gdzie teraz jestem. Dlatego zwracam się do wszystkich: Zostawcie Christiana w spokoju - cytuje Holendra portal "metro.co.uk".



- Czułem się komfortowo i wiedziałem, że byłem gotowy. Kiedy dostałem zielone światło od lekarza i personelu medycznego Ajaksu to zdecydowałem się wrócić na boisko. Nie bałem się, towarzyszyło mi natomiast podekscytowanie, że mogę wrócić do gry - dodał.





Euro 2020. Daley Blind: Zostawcie go w spokoju

U Blinda zdiagnozowano zapalenie mięśnia sercowego podczas badań, gdy skarżył się na zawroty głowy w jednym ze spotkań Ligi Mistrzów. Holender występował z Eriksenem w jednej drużynie.



Bronili razem barw Ajaksu w latach 2010-2013. Eriksen w amsterdamskiej drużynie łącznie rozegrał 163 spotkania, podczas których strzelił 32 bramki oraz zaliczył 62 asysty.



