"Grillowanie" Makkeliego, 38-letniego sędziego, który od dziesięciu lat jest arbitrem międzynarodowym, z pewnością potrwa jeszcze długo. Ostatecznie decyzje stemplował Holender, ale do pomocy miał także zespół VAR, który również nie stanął na wysokości zadania.



I trudno się dziwić tej gorączce, bo ranga wczorajszego drugiego półfinału była przeogromna. Na Wembley ważyły się losy awansu do najważniejszego meczu turnieju i właśnie gol, który padł po ogromnych kontrowersjach w 104. minucie, przesądził o tym, że do raju zostali wprowadzeni "Synowie Albionu".



Holender bardzo zdecydowanie wskazał na "wapno", gdy w polu karnym upadł Raheem Sterling, a tuż przed tym Joakim Maehle wstawił nogę przed Anglika. W pierwszym odbiorze faktycznie wszystko wyglądało tak, jakby Duńczyk spowodował upadek Anglika. Powtórki jednak podważały ten wstępny ogląd sytuacji, ale innego zdania byli arbitrzy. VAR-owcy przeanalizowali tę kontrowersję i decyzja o rzucie karnym nie została cofnięta. Harry Kane, na dwa razy, pokonał Kaspera Schmeichela i w świątyni futbolu zapanowała euforia.

Wśród ważnych person futbolu, które odniosły się do sytuacji, już wczoraj znalazł się Zbigniew Boniek. Sternik PZPN-u, który wkrótce pożegna się z posadą szefa polskiej piłki, napisał na Twitterze: "Karny nie karny, będą dyskusje. Jedno jest pewne" - wygrali lepsi.

Do wydarzeń z Wembley Boniek postanowił odnieść się jeszcze raz, dziś rano, już z pewnym dystansem i poniekąd włożył kij w mrowisko. "Dla tych podejrzliwych - jeżeli sędzia chciałby pomóc drużynie angielskiej, to nie musiał czekać do dogrywki.... Miał kilka innych okazji" - napisał Boniek, od kwietnia w randze wiceprezydenta UEFA.

