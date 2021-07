Euro 2020 Euro 2020. Leonardo Spinazzola wyleciał do Finlandii. W poniedziałek będzie operowany

Leonardo Spinazzola był jednym z wyróżniających się zawodników w kadrze reprezentacji Włoch i niewątpliwie mógłby pomóc Italii w kolejnych meczach fazy pucharowej. Graczy AS Roma doznał jednak poważnego urazu w czasie meczu z Belgią.

Defensor upadł na murawę bez kontaktu z rywalem i po chwili we łzach opuścił boisko na noszach. Jak się później okazało Spinazzola zerwał ścięgno Achillesa i czeka go operacja, a także długa przerwa w grze.



Będąca na stadionie siostra bramkarza Belgii Thibaut Courtois - Valerie opublikowała post na Instagramie, w którym posądziła piłkarza o grę na czas. Co więcej zrobiła to... z oficjalnego konta golkipera Realu Madryt.

Euro 2020. Leonardo Spinazzola kontuzjowany! Siostra Thibaut Courtois przeprasza

Po potwierdzeniu informacji o poważnej kontuzji zawodnika Valerie - która również jest sportowcem i gra w siatkówkę - przeprosiła zawodnika reprezentacji Włoch.



- Przepraszam za moją reakcję i przykro mi, że Spinazzola skończył mecz w taki sposób. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje - napisała Valerie za pośrednictwem Instagrama.



Gra włoskiego defensora spowodowała, że momentalnie zainteresowało się nim kilka klubów. Teraz ewentualny transfer wydaje się być bardzo odległą wizją.



