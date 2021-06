W dwóch meczach Euro 2020 Duńczycy nie zdobyli punktu. Najpierw, w dramatycznych okolicznościach, przegrali 0-1 z Finlandią, a w czwartek, bez Christiana Eriksena, przegrali 1-2 z Belgią. Wynik tego drugiego meczu otworzył Yussuf Poulsen.



Duńczycy świetnie zaczęli rywalizację z Belgami. Poulsen trafił do siatki już w drugiej minucie. Jego drużyna prowadziła do 55. minuty. Sam napastnik też zapisał się w historii.



Poulsen strzelił drugiego najszybszego gola w historii mistrzostw Europy. Aby trafić do siatki, potrzebował jedynie minuty i 39 sekund. Zaledwie o sekundę wyprzedził Roberta Lewandowskiego, który szybko zdobył bramkę w ćwierćfinale Euro 2016 przeciwko Portugalii. Ostatecznie Polska odpadła wtedy po rzutach karnych.



Najszybszym strzelcem w mistrzostwach Starego Kontynentu jest Rosjanin Dmitrij Kiriczenko. W meczu fazy grupowej Euro 2004 strzelił gola Grekom po zaledwie minucie i pięciu sekundach od rozpoczęcia spotkania. Rosja wygrała wtedy 2-1, ale Grecy wcześniej zapewnili sobie wyjście z grupy, a później zostali mistrzami Europy.



