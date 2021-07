W statystykach prowadzonych przez UEFA nie uwzględniono oczywiście strzałów obronionych w konkursach rzutów karnych. Biorąc pod uwagę interwencje z podstawowego czasu gry i dogrywek, na pierwszy plan wysuwa się Yann Sommer. Zatrzymywał piłkę lecącą w światło bramki aż 21 razy.



Co ciekawe, Sommer był najniższym bramkarzem biorącym udział w turnieju. Mierzy 183 cm. To jednak jego znakomita postawa w serii "jedenastek" pomogła Szwajcarom wyeliminować Francję, aktualnego mistrza świata, w 1/8 finału.



Trzej kolejni bramkarze w zestawieniu obronili po 18 strzałów. To Duńczyk Kasper Schmeichel, Walijczyk Danny Ward i Turek Ugurcan Cakir. Ten ostatni grał tylko w fazie grupowej, co nie najlepiej świadczy o jego partnerach z formacji defensywnej.



Gianluigi Donnarumma najlepszym graczem Euro 2020

Nie powinien zaskakiwać fakt, że bramkarz mistrzów Europy, Ginaluigi Donnarumma, znalazł się dopiero na 11. lokacie w tej klasyfikacji. Miał przed sobą obrońców klasy światowej, więc nie był tak często zmuszany do interwencji. Zatrzymał dziewięć strzałów. W trzech potyczkach zdołał zachować czyste konto.



Bramkarze z największą liczbą skutecznych parad:

1. Yann Sommer (Szwajcaria) - 21

2. Ugurcan Cakır (Turcja) - 18

Kasper Schmeichel (Dania) - 18

Danny Ward (Walia) - 18

5. Jordan Pickford (Anglia) - 16

11. Gianluigi Donnarumma (Włochy) - 9

