Cała akcja była zapowiedziana przez fanów i piłkarzy, więc element zaskoczenia zniknął, a mimo to jej wykonanie mogło przyprawić widzów na całym świecie o wielkie wzruszenie.



Zgodnie z planem, gdy tylko wybiła 10. minuta czwartkowego spotkania (właśnie z takim numerem na koszulce gra Eriksen), byliśmy świadkami przejmującego wydarzenia. Rozległa się burza braw i zaczęto bardzo donośnie skandować imię Christiana, aby mógł wszystko usłyszeć na własne uszy w nieodległym szpitalu.

Koszmar z Eriksenem w roli głównej, gdy kibice futbolu na całym świecie wstrzymali oddech, rozegrał się w sobotę w 43. minucie meczu Danii z Finlandią (0-1). Piłkarz zasłabł i rozpoczęła się dramatyczna walka o uratowanie jego życia. Niektórzy już zaczęli tracić wiarę, na szczęście ten mecz - najważniejszy w życiu Duńczyka - udało się wygrać z pomocą służb medycznych, które w mgnieniu oka przystąpiły do akcji.



Christian Eriksen wygrał najważniejszy mecz

U znanego piłkarza doszło do zatrzymania pracy serca, w efekcie czego musiał być reanimowany. Najpierw przez kilka minut trwał masaż serca, a następnie użyto defibrylatora. To wszystko pozwoliło przywrócić akcję serca jeszcze na murawie. Następnie Eriksen został przetransportowany do szpitala w Kopenhadze, a we wtorek poinformował, że czuje się dobrze.

W czwartek lekarz duńskiej drużyny narodowej Morten Boesen poinformował, że 29-letni sportowiec będzie miał wszczepiony kardiowerter-defibrylator.



Ta sytuacja odcisnęła bardzo silne piętno na kolegach Eriksena z reprezentacji Danii, co było już widać we wznowionym po kilku godzinach meczu z Finlandią. Jak przekazał selekcjoner Danii Kasper Hjulmand jego zawodnicy jeszcze nie otrząsnęli się i mają stałą pomoc czterech psychologów. Mecz zaczął się jednak dla Duńczyków w wymarzony sposób, bo już w drugiej minucie mogli przekazać Eriksenowi najlepszą formę pozdrowień, strzelając gola i wychodząc na prowadzenie.

Dania rywalizuje w grupie B Euro 2020. Jej ostatnim przeciwnikiem na tym etapie turnieju będzie w poniedziałek Rosja.

AG