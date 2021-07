We włoskich miastach trwa mobilizacja sił porządkowych w miejscach, gdzie będą się gromadzić kibice.

W wywiadzie dla telewizji RAI szefowa MSW powiedziała: "Kieruję ten apel , bo jesteśmy w finalnej fazie. Konieczne jest to, by Włochy naprawdę ruszyły z miejsca, ale to zależy także od naszych indywidualnych zachowań".

"A zatem proszę o to, by stosować się do reguł dotyczących maseczek i dystansu, bo jesteśmy już prawie po tym trudnym kryzysie, ale nie wyszliśmy jeszcze z niego całkowicie"- dodała minister zwracając się do tych, którzy niedzielny mecz zamierzają oglądać w strefach kibica i w innych miejscach, gdzie będą telebimy.

“Jesteśmy pewni- dodała- że Włosi po raz kolejny dadzą dowód poczucia odpowiedzialności".

Minister zapowiedziała, że nad porządkiem, bezpieczeństwem i przestrzeganiem reguł sanitarnych będą czuwać we włoskich miastach w dniu finału policjanci, karabinierzy, strażnicy miejscy.

Szczególna mobilizacja sił porządkowych panuje w Rzymie, gdzie jest największa podczas obecnych mistrzostw strefa kibica w Europie. Rejon Piazza del Popolo będzie otoczony przez wzmocnione siły policyjne.

Kordonem bezpieczeństwa otoczone zostaną najważniejsze rzymskie zabytki i newralgiczne punkty, w tym fontanna di Trevi i Plac Hiszpański, by nie dopuścić tam do żadnych ekscesów- podały włoskie media.

Jak podkreślają, celem tych nadzwyczajnych działań jest to, by nie powstały "bomby epidemiologiczne" w konsekwencji zachowań fanów piłki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka