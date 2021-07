Euro było dla rodziny Moraty wyjątkowo trudne. Zaczęło się jeszcze przed turniejem, gdy hiszpańscy fani na Wanda Metropolitano w Madrycie wygwizdali napastnika Juve za kilka zmarnowanych okazji na gola w sparingu z Portugalią (0-0). Gwizdy przybrały na sile po bezbramkowym remisie La Roja ze Szwedami na starcie mistrzostw Europy. Jakby jedynym winnym był Morata.

Wtedy do akcji wkroczył selekcjoner Hiszpanów Luis Enrique. Ogłosił, że jego zespół to "Morata i dziesięciu innych". Dowodził, że napastnik Juve jest najważniejszym graczem w zespole. Przed meczem z Polską fani w Sewilli śpiewali idiotyczną przyśpiewkę "Morata, sk....umrzyj".

W pojedynku z drużyną Paulo Sousy napastnik Juve zdobył w końcu bramkę, ale Hiszpania wywalczyła zaledwie remis 1-1. Gerard Moreno zmarnował karnego. Kiedy Morata zrobił to samo w starciu ze Słowacją (5-0), grożono jego rodzinie. - To już przechodzi wszelkie granice. Jeśli ktoś straszy dzieci to jest zwykłe przestępstwo, którym powinna się zająć policja - powiedział Luis Enrique.

W 1/8 finału z Chorwacją Morata był najlepszy na boisku. Zdobył gola w dogrywce na 4-3. Hiszpania zwyciężyła 5-3 i awansowała do ćwierćfinału, a potem do półfinału po pokonaniu Szwajcarii po serii rzutów karnych.

Morata miał chwilę spokoju? Skąd. Wciąż był przedmiotem ataków. - Rozumiem dlaczego ma nie gwiżdżą. Mam prośbę: niech raz spróbują postawić się w mojej sytuacji - powiedział. Bronili go koledzy z drużyny, selekcjoner, gwiazdy z przeszłości. Nagonka była jak tocząca się śnieżna kula.

Wczoraj dołączyli się do niej Włosi, gdy Morata zdobył gola na 1-1 w półfinale. Żona Moraty pokazała wpisy w mediach społecznościowych, w których włoscy fani życzyli jej dzieciom zawału serca. "Nie waż się zamieszczać na Instagramie zdjęć twojego męża, bo pojadę do ciebie do domu, podpalę go, nagram film i umieszczę w sieci" - napisał jeden z nich. Podobnych wpisów było znacznie więcej.

Ostatecznie Morata naraził się wczoraj i włoskim i hiszpańskim fanom. W serii rzutów karnych rozstrzygającej o tym kto zagra w finale jego strzał obronił włoski bramkarz Gianluigi Donnarumma. W niedzielę w finale Euro 2020 zagra Italia. Załamany Morata i inni Hiszpanie odpadli z turnieju.

26-letnia Alice Campello jest włoską modelką. Poznali się z Alvaro, gdy grał pierwszy raz w Turynie w latach 2014-2016. Pobrali się w 2017 roku. Mają troje dzieci. Trzyletnie bliźniaki Alessandro i Leonardo oraz Edoardo, który urodził się we wrześniu 2020 roku.