Euro 2020. Władze Monachium chcą podświetlenia stadionu w kolorach tęczy

Euro 2020

Burmistrz Monachium Dieter Reiter wystosuje w poniedziałek list do UEFA, w którym wezwie do zorganizowania tęczowego protestu przeciwko polityce premiera Węgier Viktora Orbana. "Burmistrz napisze list do UEFA już jutro" - zapowiedziała w niedzielę jego rzeczniczka.

