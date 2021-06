Euro 2020. Wielkie kluby chcą Denzela Dumfriesa

Dumfries, choć nominalnie jest prawym obrońcą, ma już na swoim koncie dwa gole po trzech meczach grupowych - trafiał w spotkaniach z Ukrainą i Austrią. Widać też na boisku, że jest istotną częścią ekipy "Oranje" zarządzanej przez Franka de Boera.

Nowy program o Euro - codziennie na żywo o 12:00 - Sprawdź!





Denzel Dumfries w orbicie zainteresowań "The Toffees"

Piłkarz swoją dobrą postawą przyciągnął zainteresowanie kilku dużych europejskich klubów. Najwięcej mówi się o jego przejściu do Evertonu, który jednak na razie pozostaje bez "sternika" - po odejściu Carlo Ancelottiego na stanowisku menedżera wciąż jest wakat. Nie wiadomo więc, czy nowy menedżer widziałby Dumfriesa w swoich planach.



Ekipa z Liverpoolu nie jest jednak jedynym brytyjskim zespołem, który widziałby 25-latka w swoim składzie. Od wielu miesięcy media na Wyspach donoszą o zainteresowaniu ze strony Newcastle United, a teraz do rozważań nad przyszłością Dumfriesa dołączyła także redakcja "Manchester Evening News", która wskazuje, że byłaby to doskonała opcja zamienna w przypadku, gdyby na Old Trafford nie udało się sprowadzić Kierana Trippiera.



Reklama

Nie tylko wyspy

Poza Wielką Brytanią istnieje też kilka innych ośrodków, które chciałyby wzmocnić prawą obronę właśnie Holendrem. Kwestię tę ostatnio podniesiono w Niemczech - tam na Dumfriesa uwagę miał zwrócić Bayern Monachium.



Także we Włoszech są fani talentu piłkarza - portal goal.com, analizując sytuację zawodnika, podał dwa możliwe kierunki, choć prowadzące do jednego miasta: do wyścigu o piłkarza miały się włączyć Milan oraz Inter.



Relacja audio z każdego meczu Euro tylko u nas - Słuchaj na żywo!



Dumfries z chłodną głową

"Nie zaprzątam sobie tym głowy. Jestem w pełni skupiony na turnieju. Mam jeszcze wiele do poprawienia" - powiedział kilka dni temu w kontekście Euro 2020 sam zainteresowany, cytowany przez goal.com.



Denzel Dumfries jest obecnie zawodnikiem PSV Eindhoven. Do klubu tego przeszedł w 2018 roku.

Zdjęcie Denzel Dumfries ma już na swoim koncie dwa gole w trakcie Euro 2020 / JOHN THYS/AFP/East News / East News

PaCze