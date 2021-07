Euro 2020. WHO apeluje do organizatorów o większą odpowiedzialność ws. COVID-19

Euro 2020

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła w czwartek, by miasta-gospodarze decydujących meczów Euro 2020 zadbały o lepsze monitorowanie ruchu kibiców, także przed ich przyjazdem i po wyjściu ze stadionu. Jest to reakcja na rosnącą liczbą zakażeń COVID-19.

