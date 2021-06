Reklama

3. kolejka Euro 2020

2021-06-20 18:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Ovidiu Hațegan Włochy Walia 1 0 DO PRZERWY 1-0 M. Pessina 39'

Awans do 1/8 finału Włosi mieli zapewniony już przed pierwszym gwizdkiem. Zgodnie z przypuszczeniami trener Roberto Mancini posłał do boju zawodników, którzy do tej pory grali w turnieju mniej lub nie pojawili się jeszcze na murawie. Z podstawowego składu w wyjściowej jedenastce zostali tylko Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci i Jorginho.

Walijczycy walczyli nie tylko o awans, ale również o pierwsze miejsce w grupie. W ich zespole roszady były więc niewielkie. W porównaniu do poprzedniego meczu od pierwszej minuty zagrali tylko trzej nowi zawodnicy - Chris Gunter, Neco Williams i Ethan Ampadu.



Jak się miało okazać, ten ostatni dwukrotnie znalazł się w roli pierwszoplanowej. Przed przerwą zablokował bardzo groźny strzał Federico Chiesy, zmierzający w światło bramki. Krótko po zmianie stron został jednak wyrzucony z boiska za brzydki faul na Federico Bernardeschim.



Euro 2020. Ethan Ampadu niechlubnym bohaterem

Ampadu został tym samym najmłodszym piłkarzem w historii ME, który musiał opuścić murawę po bezpośredniej czerwonej kartce. W kronikach futbolu zapisał się niechlubnie w wieku 20 lat i 279 dni.



Wtedy Wyspiarze przegrywali już 0-1. Wynik spotkania otworzył w 39. minucie Matteo Pessina. Idealnie przyłożył nogę po miękkim dośrodkowaniu z rzutu wolnego Marco Verattiego, pakując piłkę do siatki precyzyjnie tuż przy słupku.

Sytuacja Garetha Bale'a i spółki była w tym momencie nie do pozazdroszczenia, ponieważ "Squadra Azzura" nie przegrała meczu o stawkę, w którym strzeliła gola, od czerwca 2013 roku. Uległa wówczas Brazylii w Pucharze Konfederacji. Od tamtego czasu - licząc dzisiejsza potyczkę - zanotowała w takich przypadkach 40 zwycięstw i 12 remisów.





Euro 2020. Kieffer Moore kontra włoski mur

Selekcjoner Robert Page, mimo gry w osłabieniu, nie zamierzał bronić wyniku, który mógł dać jego drużynie drugie miejsce w grupie. Miał świadomość, że wysokie zwycięstwo Szwajcarów nad Turkami może zniweczyć taki scenariusz.



Po godzinie wpuścił do gry środkowego napastnika Kieffera Moore'a, który w wyjściowym składzie rozpoczynał dwa poprzednie spotkania. Nie był jednak w stanie oszukać znakomicie dysponowanych defensorów rywala.

Gospodarze kontrolowali przebieg gry i zasłużenie odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju.



Wygrywając z Walią, włoscy piłkarze wyśrubowali do 30 serię meczów bez porażki. Pozostają niepokonani od 10 września 2018 roku. Jako ostatnia znalazła na nich sposób reprezentacja Portugalii w Lidze Narodów.

Wybrańcy Manciniego wyrównali w ten sposób wspaniałe osiągnięcie Italii z lat 1934-39, dowodzoną przez selekcjonera Vittorio Pozzo. Jednocześnie zanotowali już 11. spotkanie z kolei bez straty bramki. Sami strzelili w tym czasie 32 gole.



Włochy - Walia 1-0 (1-0)

Bramka: 1-0 Pessina (39.)

Czerwona kartka: Ampadu (56., Walia)



1 0 Włochy Walia Donnarumma Tolói Bonucci Bastoni Emerson Pessina Verratti Jorginho Chiesa Belotti Bernardeschi Ward Gunter Rodon Ampadu Roberts Allen Morrell Williams Bale Ramsey James SKŁADY Włochy Walia Gianluigi Donnarumma Danny Ward Rafael Tolói 80′ 80′ Chris Gunter 46′ 46′ Leonardo Bonucci Joe Rodon Alessandro Bastoni 56′ 56′ Ethan Ampadu Emerson Palmieri dos Santos Connor Roberts 39′ 39′ 80′ 80′ 87′ 87′ Matteo Pessina 51′ 51′ 86′ 86′ Joe Allen Marco Verratti 60′ 60′ Joseff Morrell 75′ 75′ Luiz Frello Jorginho 86′ 86′ Neco Williams Federico Chiesa 86′ 86′ Gareth Bale Andrea Belotti Aaron Ramsey 75′ 75′ Federico Bernardeschi 75′ 75′ Daniel James REZERWOWI Alex Meret Adam Davies 89′ 89′ Salvatore Sirigu Wayne Hennessey 75′ 75′ Bryan Cristante 86′ 86′ Ben Davies Giovanni Di Lorenzo Tom Lockyer 46′ 46′ Francesco Acerbi Chris Mepham Leonardo Spinazzola Rhys Norrington-Davies Nicolò Barella 75′ 75′ Harry Wilson 87′ 87′ Gaetano Castrovilli 86′ 86′ David Brooks Lorenzo Insigne Jonny Williams Manuel Locatelli 86′ 86′ Dylan Levitt 75′ 75′ Giacomo Raspadori 60′ 60′ Kieffer Moore Ciro Immobile Tyler Roberts

STATYSTYKI Włochy Walia 1 0 Posiadanie piłki 69,3% 30,7% Strzały 19 3 Strzały na bramkę 7 1 Rzuty rożne 7 1 Faule 14 12

UKi



