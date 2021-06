W przestrzeni wirtualnej furorę robi wideo, na którym człowiek łudząco podobny do Juergena Kloppa wygłupia się na jednej z londyńskich ulic. Niemiecki trener znany jest z bliskich i niekonwencjonalnych relacji z kibicami. Może dlatego zachowanie sobowtóra nikogo specjalnie nie zaskoczyło.



Na doskonały żart dali się nabrać nie tylko niektórzy świadkowie niecodziennych scen, ale również część mediów. Czapka z daszkiem, charakterystyczne okulary, identyczny zarost na twarzy i szeroki uśmiech, którego - wydawałoby się - nie można pomylić z żadnym innym.

Reklama

Euro 2020. Sobowtór Juergena Kloppa w Londynie

Łatwo było uwierzyć, że menedżer Liverpoolu wybrał się na wycieczkę do Londynu, by się odrobinę zrelaksować.



Jednym z reporterów, który nie zorientował się, że nie ma do czynienia z prawdziwym Kloppem, był Jonathan Swain ze stacji ITV. Z przejęciem opowiadał o spotkaniu z trenerem "The Reds" podczas transmisji na żywo, nie zdając sobie sprawy, że popełnia błąd. W jego ślady poszło jednak także kilku innych kolegów po fachu.



Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!



Nagranie, które od wtorku krąży po mediach społecznościowych, wykonano jeszcze przed meczem Anglia - Niemcy w 1/8 finału Euro 2020. "Synowie Albionu" wygrali 2-0 po bramkach Raheema Sterlinga i Harry'ego Kane'a. W sobotę, w boju o półfinał, zmierzą się w Rzymie z Ukrainą.

UKi



Euro 2020 - zobacz pary i terminarz 1/4 finału



Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!