Fani reprezentacji Polski doskonale mają w pamięci przygody naturalizowanych piłkarzy w kadrze. Zaczęło się od bramek Emanuela Olisadebe i Rogera Guerreiro, ale nowsze wspomnienia nie są już tak kolorowe - jak przygody Ludovicia Obraniaka, czy Eugena Polanskiego.

Nasi południowi sąsiedzi, a przy okazji pierwsi rywale na zbliżających się mistrzostwach Europy, także niebawem doczekają się wzmocnienia z zagranicy. Jednak nie w czasie Euro 2020.



Vernon De Marco nie zagra dla Słowacji na Euro

Urodzony w Argentynie Vernon De Marco od 2012 roku jest piłkarzem słowackich klubów. Z dwuletnią przerwą na grę w Lechu Poznań, gdzie występował w latach 2017-19. Później wrócił do Slovana Bratysława.

Po blisko dekadzie spędzonej na Słowacji De Marco otrzymał tamtejsze obywatelstwo i liczy na powołanie do reprezentacji. Selekcjoner Stefan Tarković nie będzie mógł jednak skorzystać z jego usług na Euro 2020.



- Cieszymy się, że Vernon De Marco otrzymał słowackie obywatelstwo. Stało się to jednak zbyt późno, by mógł zostać umieszczony w składzie na Euro 2020. Nie zajmujemy się tym tematem przed mistrzostwami, ale później wrócimy do niego. Słowacja potrzebuje każdego dobrego piłkarza - powiedziała rzeczniczka tamtejszej federacji piłkarskiej Monika Jurigova.

