Mimo wszelkich spekulacji Euro 2020 zostanie zorganizowane - jak pierwotnie zakładano - w 12 miastach z różnych państw Europy. Poinformowała o tym UEFA w specjalnie wydanym na tę okazję komunikacie.

W środę odbyło się rutynowe spotkanie członków UEFA z przedstawicielami 12 federacji, które podjęły się współzorganiacji tegorocznych mistrzostw Europy.

Po zakończeniu rozmów UEFA zobowiązała się do zorganizowania mistrzostw w 12 miastach, zgodnie z pierwotnym planem.

- Euro to sztandarowe rozgrywki międzynarodowe w Europie i ważne źródło finansowania dla futbolu amatorskiego i rozwoju tej dyscypliny sportu. Pozostaję optymistą i wierzę, że bardzo prawdopodobne jest, iż wraz ze zbliżającym się turniejem sytuacja związana z koronawirusem ulegnie zmianie. Ważne jest, abyśmy zapewnili miastom i rządzom organizującym turniej jak najwięcej czasu, by sformułować dokładny obraz tego, co będzie działo się w czerwcu i lipcu - stwierdził prezydent UEFA Aleksander Czeferin.

- Fani są ważną częścią tego, co sprawia, że piłka nożna jest wyjątkowa. Dotyczy to zarówno mistrzostw Europy, jak i każdego pojedynczego meczu. Musimy zagwarantować sobie jak największą przestrzeń na to, by umożliwić im powrót na stadiony - dodał sternik UEFA.

Przypomnijmy, pierwotnie Euro miało rozpocząć się 12 czerwca 2020 roku. Z powodu pandemii koronawirusa start imprezy został jednak przełożony na 11 czerwca 2021 roku.

Mecze Euro odbędą się w: Rzymie, Monachium, Amsterdamie, Kopenhadze, Bilbao, Sankt Petersburgu, Bukareszcie, Budapeszcie, Baku, Glasgow, Dublinie i Londynie.

Polska wystąpi w grupie E, a jej rywalami będą kolejno: Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Pierwsze i trzecie spotkanie Biało-Czerwonych zaplanowano w Dublinie, a drugie w Bilbao.

