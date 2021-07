Leonardo Spinazzola był prawdziwą rewelacją Euro, ale miał ogromnego pecha i z dalszej części turnieju wyeliminowała go kontuzja ścięgna Achillesa. Doznał jej w starciu ćwierćfinałowym z Belgią, które ostatecznie Włosi wygrali 2-1.

W tej sytuacji, w półfinałowej konfrontacji z Hiszpanami najpewniej włoską gwiazdę zastąpi w składzie 27-letni Emerson Palmieri. Posiadający również obywatelstwo brazylijskie piłkarz ma przed sobą arcytrudne zadanie, bo wszyscy będą teraz porównywać jego grę do stylu Spinazzoli. Jak podkreśla hiszpański dziennik "Marca", Emerson Palmieri ma teoretycznie mniej ofensywny profil, niż jego poprzednik i mniejsze inklinacje do zapędzania się pod bramkę rywali. Jednocześnie jednak "Marca" charakteryzuje go jako zawodnika bardzo szybkiego.

Do tej pory na Euro 2020 Emerson dostał szansę gry w pierwszym składzie tylko raz - przeciwko Walii. Poza tym, wszedł na samą końcówkę starcia z Belgią. Od jego postawy będzie wiele zależeć w półfinałowym starciu Włochów z Hiszpanami. Odbędzie się ono 6 lipca.

JK