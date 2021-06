Terminarz Euro 2020 na drugą kolejkę meczów fazy grupowej jest prosty: codziennie (od środy do soboty) kibice dostają do obejrzenia po trzy spotkania: o godz. 15, 18 i 21.





Terminarz Euro 2020: najpierw Włochy, potem Holandia, dalej Anglia, w końcu "grupa śmierci" i Polska

Kiedy zagra Polska w drugiej kolejce fazy grupowej? W ostatnim możliwym terminie - mecz Hiszpania - Polska zaplanowany jest na sobotę o godz. 21. Wcześniej każdego dnia zaprezentuje się inny faworyt.

środa, 16 czerwca 2021 - terminarz Euro 2020

godz. 15: Finlandia - Rosja 0-1 (grupa B Euro)

godz. 18: Turcja - Walia 0-2 (grupa A Euro)

godz. 21: Włochy - Szwajcaria 3-0 (grupa A Euro)

czwartek, 17 czerwca 2021 - terminarz Euro 2020

godz. 15: Ukraina - Macedonia Północna (grupa C Euro)

godz. 18: Dania - Belgia (grupa B Euro)

godz. 21: Holandia - Austria (grupa C Euro)

piątek, 18 czerwca 2021 - terminarz Euro 2020

godz. 15: Szwecja - Słowacja (grupa E Euro)

godz. 18: Chorwacja - Czechy (grupa D Euro)

godz. 21: Anglia - Szkocja (grupa D Euro)

sobota, 19 czerwca 2021 - terminarz Euro 2020

godz. 15: Węgry - Francja (grupa F Euro)

godz. 18: Portugalia - Niemcy (grupa F Euro)

godz. 21: Hiszpania - Polska (grupa E Euro)

Euro 2020. Włochy - Szwajcaria na Stadio Olimpico i Walia - Turcja w Baku

Drugą kolejkę Euro 2020 jeśli chodzi o faworytów zaczynamy od Włochów (3-0 w pierwszym meczu z Turcją), którzy w środę o godz. 21 zagrają ze Szwajcarią. - Oglądaliśmy Szwajcarów w meczu z Walią (1-1). To świetny zespół, dobrze zorganizowany, prowadzony od lat przez tego samego selekcjonera. Na pewno będziemy musieli być ostrożni - przestrzega włoski pomocnik Jorginho. Remo Freuler, który zna wielu włoskich rywali, bo na co dzień gra w Atalancie Bergamo, jest optymistą. - Olimpico to piękny stadion, na którym przeżyłem miłe chwile, wygrywając tam czasem mecze - powiedział Freuler, cytowany w oficjalnym serwisie UEFA.W minionym sezonie Atalanta z Freulerem w składzie rozbiła na Stadio Olimpico Lazio 4-1, a z Romą zremisowała 1-1.

Gdy rosyjski sędzia Siergiej Karasiow da sygnał do rozpoczęcia meczu Włochy - Szwajcaria, będzie już znany wynik drugiego meczu tej grupy - pomiędzy Turcją i Walią (godz. 18 w Baku). - Mówiło się, że Turcja będzie "czarnym koniem" tego turnieju i nie sądzę, żeby to się zmieniło po jednym meczu. Spodziewamy się trudnego meczu - przyznał 20-letni pomocnik Walii Ethan Ampadu. W Baku sędzią technicznym będzie Bartosz Frankowski, a spotkanie poprowadzi Portugalczyk Artur Dias.

Gdy po raz ostatni doszło do takiego starcia, emocji nie brakowało. W 1997 roku w Stambule, w eliminacjach mistrzostw świata, gospodarze prowadzili 2-0, później przegrywali 2-3 i 3-4, by ostatecznie zwyciężyć 6-4. Na mundial nie pojechała wtedy jednak żadna z tych drużyn.

Finlandia - Rosja. W terminarzu Euro 2020 najpierw grupa B

W środę rozpocznie się także rywalizacja w drugiej kolejce grupy B - o godzinie 15 w Sankt Petersburgu Rosja podejmie Finlandię.

Pierwszy w historii mecz Finów na Euro w sobotę przyćmiły dramatyczne wydarzenia związane z zasłabnięciem i reanimacją Christiana Eriksena. Najbardziej rozpoznawalny duński piłkarz trafił do szpitala, gdzie przechodzi kolejne badania. We wtorek opublikował wiadomość, w której poinformował, że "biorąc pod uwagę okoliczności" czuje się dobrze i będzie kibicował swoim kolegom w kolejnych meczach.

Spotkanie w Kopenhadze zostało ostatecznie dokończone po blisko dwugodzinnej przerwie i Finowie wygrali 1-0. Wynik zszedł jednak na dalszy plan, a oprócz stanu zdrowia Eriksena w centrum uwagi były także niekiedy wzruszające reakcje środowiska piłkarskiego, w tym obecnych na stadionie kibiców obu zespołów. W pewnym momencie fani Finlandii skandowali imię, a Danii - nazwisko 29-letniego pomocnika, a gdy po przerwie duńscy piłkarze wracali na murawę, przywitały ich brawa ze wszystkich sektorów trybun, a także od czekających na nich już na boisku rywali.

- Sobota była bardzo trudnym dniem dla wszystkich i to wpłynęło też na nastrój w szatni. W normalnych okolicznościach świętowalibyśmy zwycięstwo, ale było zupełnie cicho, co jest zrozumiałe - relacjonował kapitan Finlandii Tim Sparv.

Rosjanie rozpoczęli udział w Euro 2020 od porażki z jednym najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu - Belgią 0-3. - Musimy wyeliminować głupie błędy, które wtedy popełniliśmy, zmniejszyć liczbę niedociągnięć, szybciej myśleć i rozgrywać piłkę. To są rzeczy, które musi zrobić każdy piłkarz na tym poziomie - skomentował pomocnik "Sbornej" Roman Zobnin.

Dania i Belgia zmierzą się w Kopenhadze w czwartek.



Euro 2020. Terminarz trzeciej kolejki fazy grupowej oraz fazy pucharowej

niedziela, 20 czerwca 2021

godz. 18: Szwajcaria - Turcja (grupa A Euro)

godz. 18: Włochy - Walia (grupa A Euro)

poniedziałek, 21 czerwca 2021

godz. 18: Macedonia Północna - Holandia (grupa C Euro)

godz. 18: Ukraina - Austria (grupa C Euro)

godz. 21: Rosja - Dania (grupa B Euro)

godz. 21: Finlandia - Belgia (grupa B Euro)

wtorek, 22 czerwca 2021

godz. 21: Chorwacja - Szkocja (grupa D Euro)

godz. 21: Czechy - Anglia (grupa D Euro)

środa, 23 czerwca 2021

godz. 18: Słowacja - Hiszpania (grupa E Euro)

godz. 18: Szwecja - Polska (grupa E Euro)

godz. 21: Portugalia - Francja (grupa F Euro)

godz. 21: Niemcy - Węgry (grupa F Euro)

sobota, 26 czerwca 2021

godz. 18: 2A - 2B (mecz nr 38 - 1/8 finału Euro)

godz. 21: 1A - 2C (mecz nr 37 - 1/8 finału Euro)

niedziela, 27 czerwca 2021

godz. 18: 1C - 3D/3E/3F (mecz nr 40 - 1/8 finału Euro)

godz. 21: 1B - 3A/3D/3E/3F (mecz nr 39 - 1/8 finału Euro)

poniedziałek, 28 czerwca 2021

godz. 18: 2D - 2E (mecz nr 42 - 1/8 finału Euro)

godz. 21: 1F - 3A/3B/3C (mecz nr 41 - 1/8 finału Euro)

wtorek, 29 czerwca 2021

godz. 18: 1D - 2F (mecz nr 44 - 1/8 finału Euro)

godz. 21: 1E - 3A/3B/3C/3D (mecz nr 43 - 1/8 finału Euro)

piątek, 2 lipca 2021

godz. 18: zwycięzca meczu nr 41 - zwycięzca meczu nr 42 (mecz nr 45 - ćwierćfinał Euro)

godz. 21: zwycięzca meczu nr 39 - zwycięzca meczu nr 37 (mecz nr 46 - ćwierćfinał Euro)

sobota, 3 lipca 2021

godz. 18: zwycięzca meczu nr 40 - zwycięzca meczu nr 38 (mecz nr 47 - ćwierćfinał Euro)

godz. 21: zwycięzca meczu nr 43 - zwycięzca meczu nr 44 (mecz nr 48 - ćwierćfinał Euro)

wtorek, 6 lipca 2021 (i noc na 7.07)

godz. 21: zwycięzca meczu nr 45 - zwycięzca meczu nr 46 (mecz nr 49 - półfinał Euro)

środa, 7 lipca 2021

godz. 21: zwycięzca meczu nr 48 - zwycięzca meczu nr 47 (mecz nr 50 - półfinał Euro)

niedziela, 11 lipca 2021

godz. 21: finał Euro

