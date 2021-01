Euro 2020. Szwajcarski ekspert David Koch będzie doradcą medycznym UEFA

Doktor David Koch, czołowy szwajcarski ekspert w sprawach pandemii, został doradcą medycznym UEFA, która organizuje w tym roku przełożone o rok piłkarskie mistrzostwa Europy. Impreza ma się odbyć zgodnie z planem w 12 miastach w 12 krajach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zbigniew Boniek: UEFA ma kilka planów awaryjnych dotyczących EURO 2020 (POSLAT SPORT). wideo Polsat Sport

Koch to były szef departamentu ds. chorób zakaźnych szwajcarskiego Federalnego Urzędu Zdrowia Publicznego.



"Dr Koch ma ogromne doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego i chorób zakaźnych. Jego wiedza będzie nieoceniona i pomoże UEFA oraz wszystkim miastom-gospodarzom w takim zarządzaniu organizacją turnieju, by zmaksymalizować frekwencję na Euro przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka związanego z pandemią" - powiedział szef UEFA Alexander Ceferin.



Wcześniej podkreślał, że europejska federacja futbolu jest zdeterminowana, by mistrzostwa odbyły się zgodnie z planem w 12 różnych lokalizacjach.



UEFA oczekuje w kwietniu od miast-organizatorów jasnych deklaracji w kwestii liczby i możliwości wejścia na trybuny kibiców.



"Cieszę się, że mogę dołączyć do UEFA. Jestem bardzo optymistycznie nastawiony do współpracy i mam nadzieję, że przy zaangażowaniu wszystkich partnerów-organizatorów znajdziemy najlepsze rozwiązania, aby latem przeprowadzić bezpieczny dla wszystkich turniej i miejmy nadzieję dla jak największej liczby fanów" - powiedział Koch cytowany na stronie UEFA.



Z uwagi na pandemię COVID-19 europejska federacja zdecydowała o przełożeniu turnieju o rok. Jesienią 2020 udało się przeprowadzić baraże i wyłonić ostatnich uczestników Euro 2021. 51 meczów ma zostać rozegranych w: Glasgow, Dublinie, Bilbao, Amsterdamie, Kopenhadze, Monachium, Rzymie, Sankt Petersburgu, Bukareszcie, Budapeszcie, Baku oraz Londynie. Tam na słynnym stadionie Wembley odbędą się półfinały i finał.



Polska wystąpi w grupie E, a jej rywalami będą kolejno Słowacja, Hiszpania i Szwecja. Pierwsze i trzecie spotkanie zaplanowano w Dublinie, a drugie w Bilbao.