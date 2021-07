Wspomniana sytuacja miała miejsce w 77. minucie meczu. Remo Freuler źle przyjął piłkę, która "odskoczyła" mu pod nogi Gerarda Moreno. Futbolówka odbiła się od Hiszpana, a następnie reprezentant Szwajcarii będący "na wślizgu" trafił lekko w piłkę, a następnie wpadł wyprostowaną nogą w nogę Hiszpana na wysokości łydki. Sędzia Michael Oliver natychmiast wyjął z kieszeni czerwoną kartkę i wykluczył z dalszej gry sprawcę. Decyzja ta nie spodobała się wielu zawodnikom, którzy zaczęli protestować.

Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem ich pretensje. Freuler miał wyprostowaną nogę, która była w powietrzu. Co więcej, trafia on swojego rywala powyżej kostki, a dynamika wejścia była duża. Moim zdaniem jest to czerwona kartka za poważny, rażący faul, gdyż to wejście było niebezpieczne i wykonane z nadmierną siłą. Gerard Moreno mógł odnieść poważną kontuzję, lecz na całe szczęście nic mu się nie stało.

Oceniając tę sytuację warto także zwrócić uwagę, co robi druga noga Freulera. Na powtórkach widzimy, że robi ona "kleszcze" na nodze Moreno i wykręca mu nieco stopę. Staram się zrozumieć opinię innych osób, że jest to kartka żółta, jednak żaden argument do mnie nie trafia. Nawet jeżeli uznamy, że dynamika wejścia nie była jednak tak duża, to mimo wszystko nie będziemy mogli powiedzieć, że jest to oczywisty błąd arbitra, a zatem sędziowie VAR nie mogli interweniować, gdyż sytuacja jest niejednoznaczna.