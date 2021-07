Anglia dla Szkotów to przeciwnik odwieczny, oba zespoły rywalizują historycznie, ścierają się też o to, gdzie znajduje się matecznik piłki nożnej. "Football is coming home" - śpiewają Anglicy, a Szkoci przeciw temu protestują, uważając, że to u nich jest dom piłki nożnej.



Euro 2020. Szkocja świętuje klęskę Anglii

Szkocja miała niewielkie szanse na awans do finału Euro, nie wyszła nawet z grupy - nie udało się jej to zresztą nigdy, podczas żadnej dużej imprezy światowej. Mecz szkockiej drużyny z Anglią był jednak ozdobą turnieju. Niezwykle zażarty pojedynek zakończył się emocjonującym remisem 0-0.



Kiedy Anglia dotarła do finału, szkoccy kibice trzymali kciuki za Włochów. I gdy angielska drużyna przegrała konkurs rzutów karnych, na ulice szkockich miast takich jak Glasgow czy Edynburg wylegli fani, aby świętować triumf Italii tak, jakby to zwyciężyła ich reprezentacja. Na zamieszczony w sieci jeden film z pytaniem, czy to Rzym, czy Szkocja, obserwatorzy natychmiast dołożyli kolejne. Wykazały one, że Szkocja cieszyła się z wygranej Włochów nie mniej niż oni sami.



