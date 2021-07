Belgowie grzeją motory na mecz z Włochami znajdując różne smaczki i kruczki. Jednym z nich jest wirtualna zabawa o "kij" [wolę określenie "berło"] Nasazziego. O co chodzi? To zestawienie, w którym są tylko drużyny, które pokonały mistrza. Start to pierwsze mistrzostwa świata, które wygrał Urugwaj w 1930. 30 lipca Urusi, których kapitanem był Jose Nasazzi [stąd nazwa], wygrali finał mistrzostw świata z Argentyną i w myśl reguł bokserskich byli mistrzami nie do następnego turnieju w 1934 roku lecz do najbliższej porażki, którą ponieśli we wrześniu 1931 z Brazylią.



Jerzy Brzęczek lubi to

O tego czasu mistrz zdążył zmienić się 205 razy! W gronie są oczywiście drużyny, które nigdy w mistrzostwach świata nie grały - zdarzyło im się w pewnym momencie pokonać odpowiednią drużynę.

Tak się składa, że aktualnym "boksersko-piłkarskim" mistrzem świata od 228 dni są Włosi. Odebrali ten nieoficjalny tytuł... reprezentacji Polski prowadzonej przez Jerzego Brzęczka! "Biało-Czerwoni" zdążyli być mistrzem świata przez... pięć dni: 11 listopada pokonali bowiem Ukraińców, którzy wcześniej pokonali Hiszpanów.

Polska była w tym zestawieniu mistrzem świata pięć razy.

Pierwszy raz: za Kazimierza Górskiego - 10 dni w 1974 roku. 23 czerwca Polacy odebrali tytuł Włochom wygrywając 2-1 na mistrzostwach świata, tytuł odebrała RFN wygrywając 3 lipca na tej samej imprezie 1-0;

Drugi raz: za Antoniego Piechniczka - 21 dni w 1981 roku. 28 października Polacy odebrali tytuł Argentyńczykom wygrywając 2-1 mecz towarzyski w Buenos Aires, tytuł odebrała 18 listopada Hiszpania wygrywając 3-2 mecz towarzyski (pożegnanie Jana Tomaszewskiego) w Łodzi;

Trzeci raz: za Antoniego Piechniczka - 92 dni w 1982 roku: 10 lipca Polacy odebrali tytuł Francuzom wygrywając 3-2 mecz o trzecie miejsce w mistrzostwach świata, 10 października tytuł odebrała Portugalia, wygrywając 2-1 w meczu eliminacji mistrzostw Europy;

Czwarty raz: za Jerzego Engela - 42 dni w 2001 roku: 13 lutego Polacy odebrali tytuł Irlandii Północnej wygrywając 4-1 mecz towarzyski na Cyprze, 27 marca tytuł odebrała Japonia, wygrywając 2-0 mecz towarzyski w Łodzi.

Piąty raz: za Jerzego Brzęczka - 4 dni w 2020 roku: 11 listopada - jak wspomniałem - Polacy wygrywając 2-0 odebrali tytuł Ukrainie a 13 listopada przegrali 0-2 z Włochami w Lidze Narodów. Od tego czasu Włosi nie przegrali meczu więc trofeum chcą im teraz odebrać Belgowie. Oni mistrzami byli w ten sposób cztery razy przez łącznie 55 dni - ostatni raz w 2014 roku.

Brazylia jak zwykle rządzi

Dotychczas mistrzami świata według prezentowanych zasad było 59 drużyn. Pierwszeństwo dzierży - a któż by inny - Brazylia, która była mistrzem 11 razy przez rekordową liczbę 3885 dni. Inny rekord należy do drugiej na liście wszech czasów Holandii, która utrzymała się przy berle Nasazziego przez 1056 dni z rzędu - między 2008 a 2011 rokiem. Najkrócej mistrzem była Australia - dwa dni, między 1 a 3 czerwca 2001.

Polska na liście wszech czasów zajmuje 37 miejsce, przy założeniu że nie liczy się ile razy była nieoficjalnym mistrzem świata, lecz ile dni zdołała go utrzymać (łącznie 168 dni). Przed nami Zimbabwe (tylko 1 raz, ale przez 195 dni), za nami Belgia (wspomniane 4 razy przez 55 dni).

Teraz przekonamy się czy "Czerwone Diabły" wrócą na szczyt.