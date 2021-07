Półfinałowe spotkanie Anglii z Danią wciąż budzi w kibicach sporo emocji. "Synowie Albionu" zepchnęli rywala do defensywy, lecz długo nie potrafili zadać ostatecznego ciosu.



Zwycięska bramka padła w końcu po kontrowersyjnym rzucie karnym. Raheem Sterling padł po kontakcie z obrońcą, ale wielu kibiców twierdziło, że była to próba wymuszenia "jedenastki".



Sędzia VAR: To nie był ewidentny błąd arbitra

Sędzia VAR tego spotkania Pol van Boekel wyjaśnił, dlaczego system wideoweryfikacji nie zmienił decyzji arbitra głównego.

- Globalny protokół VAR nakazuje interweniować jedynie w przypadku rażącego błędu arbitra. Skoro to nie był ewidentny błąd Makkeliego [sędziego głównego - przyp.], to nie mogłem nic zrobić. Z jednej z kamer widziałem, że doszło do wyraźnego kontaktu między obrońcą a napastnikiem - tłumaczył na łamach holenderskiej prasy.



Van Boekel przyznał, że ma jednak wątpliwości co do podjętej decyzji przez sędziego głównego.



- Nie daje mi to spokoju. Wielokrotnie zastanawiałem się, co stałoby się, gdybym zainterweniował - przyznał sędzia VAR z meczu Anglia - Dania.

- Działałem według ogólnego protokołu VAR. Spójrzcie: piłka nożna to nie tenis, gdzie widać, czy piłka trafiła w kort, czy nie. W piłce nożnej zawsze jest miejsce dla "szarej strefy" - tłumaczy arbiter.





Zdjęcie Czy w tym momencie Mathias Jensen fauluje Raheema Sterlinga? / PAP

