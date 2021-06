Zawodnicy Portugalii pechowo aż dwukrotnie pakowali piłkę do własnej bramki i to dodatkowo w odstępie zaledwie czterech minut. Najpierw uczynił to Ruben Dias, a po chwili Raphael Guerreiro.



Jak twierdzą statystycy portalu "Opta", jest to pierwszy taki przypadek podczas wielkiego turnieju (mistrzostwa Europy bądź świata).





Euro 2020. Reprezentacja Portugalii z dwoma samobójczymi trafieniami

W grupie F o awans rywalizują jeszcze Francja oraz Węgry. We wcześniejszym spotkaniu ekipa Marco Rossiego niespodziewanie zremisowała z obecnymi mistrzami Świata 1-1.

