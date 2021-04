Jak dowiaduje się Interia, drugi mecz "Biało-Czerwonych" w finałach Euro 2020 może zostać przeniesiony do St. Petersburga. Pierwotnie Polacy mieli zagrać z Hiszpanią w Bilbao.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro 2020. Jerzy Engel o kibicach na meczach: To znakomita wiadomość (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Decyzja co do ostatecznej listy miast-gospodarzy turnieju finałowego miała zapaść w poniedziałek. W siedzibie UEFA panuje jednak napięta atmosfera w związku z ogłoszeniem przez zbuntowane kluby utworzenia Superligi.

Reklama

Również z tego względu strategiczne postanowienia dotyczące kontynentalnego czempionatu podjęte zostaną dopiero w piątek.

Bilbao nie gwarantuje meczów z publicznością

Jak jednak udało się dowiedzieć Interii, drugi mecz Polaków w turnieju - zaplanowana na 19 czerwca potyczka z Hiszpanią - może odbyć się w rosyjskim St. Petersburgu. Miało do niego dojść w Bilbao, ale to jedno z tych miast, które nie jest w stanie zagwarantować dzisiaj organizacji spotkań z udziałem publiczności.



UEFA wymaga tymczasem, by stadiony zapełnione były w 50 proc.

Takiej gwarancji nie daje również Dublin, w którym podopieczni Paulo Sousy mieli rozegrać pierwszy (Słowacja, 14 czerwca) i ostatni mecz w grupie (Szwecja, 23 czerwca).

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!

Na ten moment nikt nie wyklucza Bilbao i Dublina z gry. Cały czas możliwy jest wariant, w którym polska reprezentacja walczy w tych miastach o punkty, ale przy pustych trybunach. Opcją rezerwową, również bez udziału publiczności, pozostaje również Monachium.

Euro 2020 - zobacz terminarz fazy grupowej