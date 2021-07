Euro 2020. Polityk oskarża UEFA. "Nic nie kontrolujecie. Fałszywy przekaz. Odpowiadacie za zgony"

Euro 2020

Poważne oskarżenia wobec Europejskiej Federacji Piłkarskiej UEFA wysunął niemiecki polityk i lekarz Karl Lauterbach. - Nie chodzi tylko o to, że tu nikt nie kontroluje skupisk ludzkich, ale także o to, że UEFA wysłała do ludzi fałszywy i groźny przekaz. Odpowiada za zgony" - powiedział w programie 11 Freunde.

