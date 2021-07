Jak mocno ciężar historii może przeszkodzić młodym piłkarzom Garetha Southgate’a? Dla Anglików dzisiejszy półfinał z Duńczykami to szansa historyczna. Od 1966 roku nie grali w finale mundialu lub Euro. Zaliczali ponad pół wieku mniej lub bardziej dotkliwych porażek. Cztery razy docierali do półfinału wielkich turniejów za każdym razem schodząc z boiska ze łzami w oczach.

Euro 2020. Best do Gascoigne'a

"Bohaterowie nie płaczą, oni zwyciężają" - powiedział nieżyjący już George Best do Paula Gascoingne’a po porażce z Niemcami w grze o finał mundialu Italia’90. Irlandczyka i Anglika łączył ogromny talent do piłki i choroba alkoholowa, która zaprowadziła obydwu na skraj przepaści. Sześć lat po włoskiej traumie Gascoigne płakał raz jeszcze. Ponownie po serii rzutów karnych Anglia przegrała z Niemcami w półfinale Euro’96. Była gospodarzem turnieju. Decydującego karnego zmarnował Gareth Southgate.

Obecny selekcjoner zrobi zapewne wszystko, by dziś mecz z Danią na Wembley rozstrzygnąć w 90, najdalej w 120 minut. Koszmar jedenastek nosi w sercu od ćwierć wieku. Pracował nad tym z narodową drużyną, toteż w 1/8 finału mundialu w Rosji Anglia przełamała przekleństwo karnych pokonując Kolumbię.

Rosyjskie mistrzostwa pozostawiły w ojczyźnie piłki uczucia ambiwalentne. Czwarte miejsce to był powrót do światowej czołówki, ale w półfinale przeciw Chorwacji Anglicy powinni zrobić więcej. Prowadzili 1-0 od piątej minuty po golu Kierana Trippiera. Przegrali po dogrywce 1-2. Koszmar meczów o finał powracał.

Kibice angielscy kochają swoją drużynę narodową jak sprawiające ciągłe problemy dziecko. Przeżyli z jej udziałem masę upokorzeń. Mają najwspanialszą ligę świata. 29 maja, czyli zaledwie 40 dni temu w finale Ligi Mistrzów zagrały ze sobą Chelsea i Manchester United. Czas, by i zespół narodowy zdziałał coś niezwykłego. Anglicy liczyli na to już pięć lat temu. Na Euro 2016 we Francji młoda, odnowiona angielska drużyna z napastnikiem Harrym Kane przepadła w 1/8 finału z Islandią! To był kolejny cios dla ojczyzny futbolu.

Głęboka reforma szkolenia w Anglii zaczęła się w 2011 roku, gdy 72 kluby powołały Elite Player Performance Plan. Sześć lat później reprezentacja Anglii do lat 21 zdobyła brąz mistrzostw Europy w Polsce. Angielskie kadry U-20 i U-17 wywalczyły tytuły mistrzów świata, a zespół U-19 był najlepszy w Europie. Takiego roku angielscy juniorzy nie mieli nigdy wcześniej.

Euro 2020. Dania dla Eriksena

Triumfy młodzieży to tylko promyk nadziei. Anglia czeka na sukces pierwszej drużyny. Mundial w Rosji był przygrywką. Euro 2020 zorganizowano tak, żeby futbol wracał do domu. Drużyna Southgate’a zagrała cztery mecze u siebie. Trzy w grupie, a potem w 1/8 finału pokonała na Wembley kompleks Niemiec. W ćwierćfinale w Rzymie rozbiła Ukrainę 4-0 i jest o krok od finału.

Dziś gra z Danią na Wembley o prawo występu przeciw Włochom w niedzielę. Duńczycy są na przeciwnym biegunie jeśli chodzi o presję. Oni już odnieśli sukces na Euro 2020. Przetrwali tragedię swojej największej gwiazdy Christiana Eriksena, który dostał zapaści w pierwszym meczu z Finami. Od tamtej chwili za Duńczyków trzyma kciuki cały świat. Po przegranych dwóch spotkaniach, wrócili do walki i są w półfinale. Poprzedni mecz na Wembley wygrali z Anglikami 1-0 po golu Eriksena z rzutu karnego. To było starcie w Lidze Narodów, dziś stawka jest nieporównywalnie większa.

Southgate jako były obrońca ustawia zespół defensywnie. Anglicy mają wielu młodych, zdolnych graczy, ale drużyna narodowa nie jest prostą sumą talentu. Organizacja gry defensywnej to pierwszy przedmiot troski selekcjonera Anglików. Efekt jest piorunujący. Jego drużyna nie straciła gola w pięciu meczach Euro 2020.

W historycznym pojedynku z Niemcami przełamał się kapitan Harry Kane. Wbił gola na 2-0, a potem dwa w ćwierćfinale z Ukrainą. Czy radosny futbol Duńczyków wytrzyma dziś próbę Wembley zapełnionego angielskimi fanami? Drużyna Southgate’a stoi przed szansą, której zaprzepaszczenia nikt sobie w Anglii nie wyobraża.

Duńczycy są specjalistami od takich odświętnych okazji. Na Euro’92 wzięli złoto pokonując w półfinale broniących tytułu Holendrów, w finale mistrzów świata Niemców. Na mundialu w Rosji odpadli już w 1/8 finału, ale późniejszym wicemistrzom z Chorwacji stawili bardziej zacięty opór niż Anglicy (porażka w karnych 2-3). W grupie zremisowali z Francją - najlepszą drużyną tamtego turnieju.

Anglia musi odpędzić zmory przeszłości, by dziś wywalczyć prawo gry o złoto Euro 2020. Dania nie musi odpędzać niczego, ma robić swoje najlepiej jak tylko potrafi. Faworytem jest drużyna Southgate’a, ale piłkarze Kaspera Hjulmanda to wojownicy. Dobrze wyszkoleni, zahartowani zwycięstwami i dramatami. Takimi jak zapaść Eriksena. - Nosimy go w sercu w każdym meczu Euro 2020 - mówi kolega z kadry Thomas Delaney. - Chcemy grać tak, by mógł być z nas dumny.

Dariusz Wołowski